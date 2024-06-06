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零負評Youtuber剩誰？她列「7清流」名單　粉絲見1人傻眼：確定？

▲零負評Youtuber到底還剩誰？她列出「7清流」名單，網見1人傻眼質問：「你確定？」（圖／HowHow IG、Hook IG、椅人Chairman IG）
▲零負評Youtuber到底還剩誰？她列出「7清流」名單，網見1人傻眼質問：「你確定？」（圖／HowHow IG、Hook IG、椅人Chairman IG）

記者洪生儒／綜合報導

台灣Youtuber圈這幾年風波不斷，接連有人被爆出呼麻、約砲、劈腿，各種負面傳聞滿天飛，也有網友認為很多人在獲得流量、爆紅之後就漸漸顯露本性，好奇在Dcard上發文提問「零負評Youtuber到底還剩誰？」，並在貼文中列出了7位自己心目中覺得可以支持的創作者，殊不知其中一位人選竟引起大票網友討論。

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近期不少Youtuber接連翻車，便有女網友在Dcard上以「零負評Youtuber到底還剩誰？」為題發文，並表示：「近年來youtuber的翻車率可說是高到慘不忍睹，先不說內容有沒有水準或是娛樂性，很多獲得流量以後一個個性走鐘或露出本性。」所以原PO簡單的在貼文中盤點了還有哪些Youtuber能看、可支持，上榜的人選分別有：「HowHow、Hook、椅人Chairman、好味小姐、許伯跟簡芝、霸軒小美、Joeman。」

▲網友認為好味小姐的頻道很值得看，影片整體氛圍很溫馨、療癒又有娛樂性，產品也是經得起考驗。（圖／好味小姐IG）
▲網友認為好味小姐的頻道很值得看，影片整體氛圍很溫馨、療癒又有娛樂性，產品也是經得起考驗。（圖／好味小姐IG）
此外，原PO也在貼文中說明了她認為這些Youtuber值得支持的原因，她指出：「HowHow有梗又不落於低俗，好男人好爸爸認證；而Hook到哪都是零負評的小可愛，根本就是Youtuber界的林依晨；椅人Chairman則是很正能量，鼓勵到很多年輕人且持續推廣自己的理念；好味小姐的話，則是影片整體氛圍很溫馨、療癒又有娛樂性，產品也是經得起考驗；許伯跟簡芝是影片內容充滿寓教於樂，輕鬆又有教育性，而且言論都不偏頗；霸軒小美則是很好笑。」而最後一個補充人選Joeman則是屢敗屢戰，讓原PO認為他算是一種正面Youtuber。

▲網友指出許伯跟簡芝影片內容充滿寓教於樂，輕鬆又有教育性，而且言論都不偏頗。（圖／許伯&簡芝IG）
▲網友指出許伯跟簡芝影片內容充滿寓教於樂，輕鬆又有教育性，而且言論都不偏頗。（圖／許伯&簡芝IG）
在貼文曝光後，不少網友看到名單都掀起熱烈的討論，大家也紛紛在貼文底下留言表示：「Joeman你確定？」、「故意偷渡一個負評差的，以為不會被發現？」、「Joeman單看工作態度是零負評啦」、「Joeman這幾個英文字毀了這整篇文。」也有許多網友推薦自己心中的人選：「PAPAYA電腦教室」、「啾啾鞋！將近零負評」、「綜口味應該算整體維持不錯的，婊姐、小賴、紀董的組合真的好愛。」也有一些網友認為：「台灣的YouTuber太多沒料的，也太多拿政府標案涉入政治的，至於吸毒的就算了吧」、「也不用在意是不是零負評，沒有人是完美的。」

▲原PO認為，Joeman是屢敗屢戰的人，算是一種正面Youtuber。（圖／Joeman IG）
▲原PO認為，Joeman是屢敗屢戰的人，算是一種正面Youtuber。（圖／Joeman IG）
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