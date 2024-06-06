零負評Youtuber剩誰？她列「7清流」名單　粉絲見1人傻眼：確定？

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此外，原PO也在貼文中說明了她認為這些Youtuber值得支持的原因，她指出：「HowHow有梗又不落於低俗，好男人好爸爸認證；而Hook到哪都是零負評的小可愛，根本就是Youtuber界的林依晨；椅人Chairman則是很正能量，鼓勵到很多年輕人且持續推廣自己的理念；好味小姐的話，則是影片整體氛圍很溫馨、療癒又有娛樂性，產品也是經得起考驗；許伯跟簡芝是影片內容充滿寓教於樂，輕鬆又有教育性，而且言論都不偏頗；霸軒小美則是很好笑。」而最後一個補充人選Joeman則是屢敗屢戰，讓原PO認為他算是一種正面Youtuber。
在貼文曝光後，不少網友看到名單都掀起熱烈的討論，大家也紛紛在貼文底下留言表示：「Joeman你確定？」、「故意偷渡一個負評差的，以為不會被發現？」、「Joeman單看工作態度是零負評啦」、「Joeman這幾個英文字毀了這整篇文。」也有許多網友推薦自己心中的人選：「PAPAYA電腦教室」、「啾啾鞋！將近零負評」、「綜口味應該算整體維持不錯的，婊姐、小賴、紀董的組合真的好愛。」也有一些網友認為：「台灣的YouTuber太多沒料的，也太多拿政府標案涉入政治的，至於吸毒的就算了吧」、「也不用在意是不是零負評，沒有人是完美的。」
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