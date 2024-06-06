以〈回家〉紅遍歌壇！順子宣布登金曲獎表演「我要回台灣唱歌了」

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雖然較少曝光在螢光幕前，但仍然熱愛音樂的她表示：「音樂就是一種魔力，希望我的歌聲能帶來快樂、健康和希望，我會繼續努力寫歌，並期待盡快出新專輯。」她間接透露未來的新作品計畫：「這麼多年沒出新唱片，我非常期待再度和台灣最優秀的音樂人合作，沒有這些厲害的音樂人，就沒有現在的我，過去在錄音室裡的美好回憶至今難忘。」而順子也不忘向熱愛音樂的新人們喊話：「一定不能放棄、繼續努力做音樂，如果有需要我的地方，我會盡力幫忙，要堅持下去！」期待可以藉由金曲舞台中的演出，再度用音樂打動人：「我會好好地唱，金曲獎見。」
曾三度入圍「最佳國語女歌手」的家家獲邀演出，表示心情期待又緊張：「感謝金曲製播單位認同我的歌聲與表演，但又多少有點擔心要自己獨自站上如此盛大的金曲舞台，是否能帶來觸動人心的演出。」前陣子家家擔任麋先生巡迴演唱會嘉賓，讓許多歌迷朋友都敲碗期待新作品，家家也大方曝光新作品進度：「目前新專輯已經進入錄製階段，預計下半年會推出這個睽違5年後的全新作品，希望大家到時能多多支持！」
第30屆金曲獎「最佳客語歌手獎」得主吉那（楊淑喻）這次將會和台語歌后張秀卿一起帶來不一樣的舞台演出，吉那表示：「接到演出邀約很開心，尤其可以和可愛的秀卿姐姐合作，非常期待也非常榮幸。」
台語歌后張秀卿在典禮前一天會先前往台東為銀髮族長輩們開唱，身兼演唱會主持人的她，隔天再趕回台北參加金曲獎演出，雖然行程緊湊但她仍期待表示：「從上次和康康一起在第29屆金曲獎頒獎，到現在事隔多年，再次收到金曲獎的邀約，能再登金曲獎舞台是我的榮幸。」談及這次與吉那的合作表演，張秀卿透露：「我們設計了一個驚豔的橋段，這將是我第一次嘗試這樣的表演，相信會讓大家驚呆。」