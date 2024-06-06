睽違7年回歸！達美航空明起「台北西雅圖」天天直飛

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去31年來，長榮航空獨家經營台北西雅圖航線，今年華航、星宇航空、達美航空接連加入戰局，陸續開航台北西雅圖航線，對於這樣的競爭市場，莫傑夫直言「很有信心」，他認為，競爭是好事，達美航空責無旁貸，透過競爭，有激勵才有進步，相信達美航空有許多優勢，像是西雅圖機場樞紐可以轉機，在美國國內網絡是其他航空公司比不上的，機上用品的體驗也是優於其他航空公司，達美航空這航線服務許多企業客戶，相信達美航空有許多企業夥伴，會讓這航線更加成功。
西雅圖是達美航空重要的樞紐城市，達美航空分享，台北出發抵達西雅圖為當地時間14:05，午去午回方便安排多元化旅遊、商務行程，可在當日銜接波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾40個北美城市，輕鬆樂遊美國。
達美航空自1980年6月1日開始於西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International Airport, SEA）營運，包括從西雅圖分別前往亞特蘭大（ATL）、達拉斯-沃斯堡（DFW）和波特蘭（PDX）的直飛服務。目前，達美航空每天從西雅圖出發的航班超過160個，飛往超過全球50個目的地。
西雅圖更是達美航空跨太平洋業務的關鍵門戶，隨著台北航班新增，達美從西雅圖出發的跨太平洋直飛亞洲航班已增至四個，還包括首爾仁川（ICN）、東京羽田（HND）和上海浦東（PVG）。
台北至西雅圖的每日直飛航線由空中巴士A330-900neo執飛，提供套房式「達美至臻商務艙」（Delta One Suite）、「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）、「達美優悅經濟艙」（Delta Comfort+）及經濟艙（Main Cabin）。透過三種艙等4種不同的座椅體驗，讓旅客在飛越太平洋的同時，可以尊享達美服務和機上體驗，同時滿足不同旅客的飛行需求。