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睽違7年回歸！達美航空明起「台北西雅圖」天天直飛

▲達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，隨著亞太區需求的回升，達美航空推出跨太平洋網絡的第7個直飛航線。（圖／記者許若茵攝，2024.06.06）
▲達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，隨著亞太區需求的回升，達美航空推出跨太平洋網絡的第7個直飛航線。（圖／記者許若茵攝，2024.06.06）

記者許若茵／台北報導

達美航空今（6）日宣布，將於7日正式開通台北每日直飛西雅圖航班，讓本地旅客享有便捷的直飛航班，更能透過達美航空的西雅圖樞紐，便利轉飛連接全美各大城市飛航網絡，全方位暢遊美國、體驗絕佳飛行。達美航空台北-西雅圖是達美首度開航往返台美的直飛航班城市，更表示達美航空對本地市場發展潛力的肯定。

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根據美國旅遊推展協會指出，2023年全台赴美旅遊上看34萬2000人次，成長達150%，已回到疫情前7成水準，強勁力道促使飛美航線不斷擴張，達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）表示，隨著亞太區需求的回升，達美航空推出跨太平洋網絡的第7個直飛航線，同時致力於擴展飛行網絡並打造更具環保效能的機隊，更領先業界，與企業客戶簽訂永續燃料協議，並減少使用一次性機上塑膠用品，力求在提供無縫銜接的尊榮飛行旅遊體驗外，同時實現永續環保的承諾。

過去31年來，長榮航空獨家經營台北西雅圖航線，今年華航、星宇航空、達美航空接連加入戰局，陸續開航台北西雅圖航線，對於這樣的競爭市場，莫傑夫直言「很有信心」，他認為，競爭是好事，達美航空責無旁貸，透過競爭，有激勵才有進步，相信達美航空有許多優勢，像是西雅圖機場樞紐可以轉機，在美國國內網絡是其他航空公司比不上的，機上用品的體驗也是優於其他航空公司，達美航空這航線服務許多企業客戶，相信達美航空有許多企業夥伴，會讓這航線更加成功。

西雅圖是達美航空重要的樞紐城市，達美航空分享，台北出發抵達西雅圖為當地時間14:05，午去午回方便安排多元化旅遊、商務行程，可在當日銜接波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等逾40個北美城市，輕鬆樂遊美國。

達美航空自1980年6月1日開始於西雅圖國際機場（Seattle-Tacoma International Airport, SEA）營運，包括從西雅圖分別前往亞特蘭大（ATL）、達拉斯-沃斯堡（DFW）和波特蘭（PDX）的直飛服務。目前，達美航空每天從西雅圖出發的航班超過160個，飛往超過全球50個目的地。

西雅圖更是達美航空跨太平洋業務的關鍵門戶，隨著台北航班新增，達美從西雅圖出發的跨太平洋直飛亞洲航班已增至四個，還包括首爾仁川（ICN）、東京羽田（HND）和上海浦東（PVG）。

台北至西雅圖的每日直飛航線由空中巴士A330-900neo執飛，提供套房式「達美至臻商務艙」（Delta One Suite）、「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）、「達美優悅經濟艙」（Delta Comfort+）及經濟艙（Main Cabin）。透過三種艙等4種不同的座椅體驗，讓旅客在飛越太平洋的同時，可以尊享達美服務和機上體驗，同時滿足不同旅客的飛行需求。

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