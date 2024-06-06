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沒兩兆錢坑！花東三大建設用BOT　傅崐萁要記者：別再報導謠言

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，民進黨稱2兆錢坑就是抹黑。（圖／記者林怡昕攝，2024.06.06）
▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，民進黨稱2兆錢坑就是抹黑。（圖／記者林怡昕攝，2024.06.06）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁強推「花東交通三法」引反彈，還遭民進黨抹黑是「2兆錢坑法案」。對此，傅崐萁今（6）日重申，關於花東交通三大建設就是BOT案，政府零出資，更向在場媒體記者喊話，「拜託你們不要再報民進黨的詐騙謠言！兩兆錢根本沒有的事情」、「如果再報這個事情的話，我會覺得說，到底是誰要看不起誰？」

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傅崐萁今天下午召開記者會回應時事，他強調，關於花東交通三大建設就是BOT案，「我們開了多少次的記者會，發了多少次的新聞稿，不斷的表達這個就是BOT案！政府零出資，由國內廠商或國際廠商來做，因為這是一個很成熟的模式，包括現在的台灣高鐵，就是政府零出資的BOT案。」

傅崐萁說，這個工程技術在65年前，日本東岸的高鐵新幹線在民國48年動工，5年完工500多公里，到現在運行的60幾年都非常的好，而且不只是日本，在英國、德國、法國、美國都有很成熟的技術，而且日本人在整個東南亞這些十幾個國家，都是幫這些國家來做這些基礎建設。

傅崐萁更曬出從3月13日、4月17日、5月2日、5月10日、6月3日的新聞稿中，都說是由BOT興建，自己臉書上3月13日也是如此，從來就沒有所謂2兆錢坑，民進黨政府卻用龐大的府院黨的資源，包含網軍側翼、人頭帳號、名嘴散播、政論節目，用人民的血汗錢綁這些資源，不斷污名化花東建設。

有媒體追問，民進黨質疑若BOT沒有成功，還是會由政府出資？傅崐萁則說，從頭到尾這兩個案子就是BOT，那BOT如果沒辦法招商成功，表示執政的政府也盡了最大力量，相信全國的人民都可以了解。

傅崐萁最後更向現場媒體記者喊話，自己講了這麼多次了，「拜託你們不要再報民進黨的詐騙謠言！兩兆錢根本沒有的事情，請大家不要再講，所謂花東兩兆錢錢坑法案， 從頭到尾就沒有兩兆錢的事情，希望我們台灣的媒體，是在世界最先進，拜託一下！台灣是一個民主國家，各種聲音都應該要出來」、「如果再報這個事情的話，我會覺得說，到底是誰要看不起誰？」

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