沒兩兆錢坑！花東三大建設用BOT　傅崐萁要記者：別再報導謠言

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傅崐萁說，這個工程技術在65年前，日本東岸的高鐵新幹線在民國48年動工，5年完工500多公里，到現在運行的60幾年都非常的好，而且不只是日本，在英國、德國、法國、美國都有很成熟的技術，而且日本人在整個東南亞這些十幾個國家，都是幫這些國家來做這些基礎建設。
傅崐萁更曬出從3月13日、4月17日、5月2日、5月10日、6月3日的新聞稿中，都說是由BOT興建，自己臉書上3月13日也是如此，從來就沒有所謂2兆錢坑，民進黨政府卻用龐大的府院黨的資源，包含網軍側翼、人頭帳號、名嘴散播、政論節目，用人民的血汗錢綁這些資源，不斷污名化花東建設。
有媒體追問，民進黨質疑若BOT沒有成功，還是會由政府出資？傅崐萁則說，從頭到尾這兩個案子就是BOT，那BOT如果沒辦法招商成功，表示執政的政府也盡了最大力量，相信全國的人民都可以了解。
傅崐萁最後更向現場媒體記者喊話，自己講了這麼多次了，「拜託你們不要再報民進黨的詐騙謠言！兩兆錢根本沒有的事情，請大家不要再講，所謂花東兩兆錢錢坑法案， 從頭到尾就沒有兩兆錢的事情，希望我們台灣的媒體，是在世界最先進，拜託一下！台灣是一個民主國家，各種聲音都應該要出來」、「如果再報這個事情的話，我會覺得說，到底是誰要看不起誰？」