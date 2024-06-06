和美罕見3.7地震！彰化斷層百年未動　未來恐有「7.6以上地震」

黃仁勳一覺醒來「成為全球第13大富豪」！他見身價暴漲回這句帥翻

▲輝達執行長黃仁勳身價跟著公司股價攀升，一覺醒來就增加52億美元，目前已經達到3.47兆元新台幣。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達執行長黃仁勳身價跟著公司股價攀升，一覺醒來就增加52億美元，目前已經達到3.47兆元新台幣。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（NVIDIA）近期股價不斷創新高，公司市值衝破3兆美元大關，拿下全球市值第二名，甚至超車蘋果公司。執行長黃仁勳身價也跟著攀升，一覺醒來就增加52億美元，目前已經達到3.47兆元新台幣，當他被問到身價暴漲的感想時，黃仁勳思索一陣子，坦言其實什麼都沒有感變，眾人對待他的方式也沒有不同，自己如常工作、吃飯、愛人，對於事業達到如此輝煌境界，心境反而相當淡然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳日前接受TVBS看板人物專訪，他被問到「近日股價一直創新高，你的身價也是，這對你的意義是什麼？」對此，黃仁勳先是抬頭思索一陣子，接著回答「absolutely nothing（完全沒有）。」

▲舊金山台灣日邁向第3年！輝達創辦人黃仁勳將為運動家開球。（圖／翻攝自輝達活動官網）
▲黃仁勳被問到身價暴漲的感想時，他思索一陣子，坦言其實什麼都沒有感變。（圖／翻攝自輝達活動官網）
黃仁勳坦言，這些並不能代表什麼，也什麼都沒有改變，「我還是在同一時間醒來，還是跟往常一樣工作、吃一樣的東西，喜歡所有相同的事物、愛一樣的人們。」沒有人對待他的方式變得不同，「我還是要面對堆積如山的工作，所以一切都沒有改變。」

輝達今年股價已飆漲147%，市值膨脹約1.8兆美元，而黃仁勳的身價更是在3個月間從新台幣2兆暴漲至3兆元，為名副其實的「行走3兆男」。根據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳光是昨晚一覺醒來身價就增加52億美元，資產淨值達到1074億美元（新台幣約3.47兆元），在全球富豪榜中排行第13位。

▲黃仁勳（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
▲黃仁勳的身價在3個月間從新台幣2兆暴漲至3兆元，在全球富豪榜中排行第13位。（圖／記者陳明中攝）

黃仁勳在台灣長大能成功？旅美教授揭「9差異」：頂多郭台銘等級

黃仁勳招台灣千名工程師！文組哀嚎「有機會嗎」　內行揭現況點頭

黃仁勳美食地圖再+1！台大演講完吃「這間熱炒」　眾嗨：行走GDP

黃仁勳再熱都穿皮衣？成功人士「穿衣哲學」揭祕　這件起底要29萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代