黃仁勳一覺醒來「成為全球第13大富豪」！他見身價暴漲回這句帥翻
輝達（NVIDIA）近期股價不斷創新高，公司市值衝破3兆美元大關，拿下全球市值第二名，甚至超車蘋果公司。執行長黃仁勳身價也跟著攀升，一覺醒來就增加52億美元，目前已經達到3.47兆元新台幣，當他被問到身價暴漲的感想時，黃仁勳思索一陣子，坦言其實什麼都沒有感變，眾人對待他的方式也沒有不同，自己如常工作、吃飯、愛人，對於事業達到如此輝煌境界，心境反而相當淡然。
記者賴禹妡／綜合報導
黃仁勳日前接受TVBS看板人物專訪，他被問到「近日股價一直創新高，你的身價也是，這對你的意義是什麼？」對此，黃仁勳先是抬頭思索一陣子，接著回答「absolutely nothing（完全沒有）。」
黃仁勳坦言，這些並不能代表什麼，也什麼都沒有改變，「我還是在同一時間醒來，還是跟往常一樣工作、吃一樣的東西，喜歡所有相同的事物、愛一樣的人們。」沒有人對待他的方式變得不同，「我還是要面對堆積如山的工作，所以一切都沒有改變。」
輝達今年股價已飆漲147%，市值膨脹約1.8兆美元，而黃仁勳的身價更是在3個月間從新台幣2兆暴漲至3兆元，為名副其實的「行走3兆男」。根據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳光是昨晚一覺醒來身價就增加52億美元，資產淨值達到1074億美元（新台幣約3.47兆元），在全球富豪榜中排行第13位。