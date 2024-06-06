超微蘇姿丰今訪台積電　明7日台南見！與宏碁陳俊聖AI世界對談

我是廣告 請繼續往下閱讀
超微與輝達和台積電的關係引發大家關注，4日台積電股東會上，有小股東提問，超微執行長蘇姿丰指出和台積電合作，輝達執行長黃仁勳則和台積電創辦人張忠謀同框，請問台積電會以誰的意向為主？時任董事長的劉德音幽默回應「你這是要破壞我們跟客戶的關係嗎？」一旁總裁魏哲家則說，「其實兩家公司跟我們的關係都非常好，我們跟他們共同成長。」
而今日傳出蘇姿丰前往台積電拜會，據了解，蘇姿丰與高層主管進行交流，也有一說表示蘇將於張忠謀大樓進行實體專題演講，且員工們也可以選擇線上參加。
蘇姿丰馬不停蹄，明日下午2點將參與在大臺南會展中心，SEMI舉辦的「2024南方半導體論壇-南方矽島.人才永續 之『南方半導體- AI 世紀對談』」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來，屆時將與宏碁董事長暨執行長陳俊聖對話，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持。
由於先前傳出超微計畫斥資逾50億元在台灣設立研發中心，台南、高雄皆積極爭取超微落腳，且蘇姿丰的父親蘇春槐也說，蘇姿丰這次回來台灣，也會到南部看看，因為南部有科學園區、陽明交大也有台南分部，人才都有，希望能幫助南部科技圈的發展，因此蘇姿丰南部行程受到關注，台南市長黃偉哲甚至取消出國公務，想介紹半導體女王台南美食與投資環境。
更多「COMPUTEX2024」相關新聞。