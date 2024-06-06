孫安佐爭議不斷！孫鵬荒唐事蹟被挖 曾灌醉女老師「掀裙看內褲」
藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐近日被爆出在泰國吸食大麻後神智不清，闖入民宅脫褲露臀，行為相當脫序，孫安佐爭議事件不斷，也讓外界質疑夫妻倆的教育方式。有網友挖出孫鵬過去曾在《康熙來了》自爆當學生時，灌醉女老師偷看內褲一事，網友不禁感嘆「有其父必有其子。」
記者薛羽彤／綜合報導
因孫安佐再度登上新聞版面，孫鵬過去自爆當學生做出的荒唐事也被挖出。孫鵬20年前上《康熙來了》談及就讀國光藝校（現國立臺灣戲曲學院）的趣事，他表示學校每逢節日就會聚餐慶祝，有一位女老師很漂亮，某次他和好友趁著聚餐時將老師灌醉，就這樣一群男孩把老師扶到醫務所躺著休息，孫鵬趁著老師神智不清掀起老師的裙子，「把她裙子打開，大家在那邊研究。」
主持人小S和蔡康永聽完相當吃驚，小S直呼：「好可怕！好變態喔！好恐怖喔！」蔡康永也瞠目結舌問孫鵬：「誰知道你有沒有做更過分的事？」孫鵬連聲強調沒有。小S好奇追問老師穿什麼內褲，孫鵬不好意思地說：「滿大的，像馬褲的塑身內褲，才發現她為什麼身材那麼好。」
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