疑債務糾紛爆衝突！宜蘭男遭霰彈擊中胸口 檢方複訊後聲押4人
宜蘭一名鄧姓男子（35歲）因與陳姓男子（50歲）有債務糾紛，不料昨（5）日凌晨陳男竟帶著4人跑到鄧男位於員山鄉的住處，並開槍擊中鄧男胸口，所幸送醫救治後無生命危險，警方獲報後迅速將一干人等逮捕，其中4人被檢方依殺人未遂聲押，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，鄧男與陳男日前因主債問題發生糾紛，昨天凌晨陳男帶著數人跑到宜蘭，並持槍射擊鄧男，導致其胸口受傷，送醫發現鄧男胸口有金屬顆粒，懷疑是遭霰彈槍擊中所致。
經調閱周遭監視器，警方先在五結鄉一處中古車行逮捕陳男等2名犯嫌，隨後又於礁溪與花蓮新城等地，逮捕剩下3名犯嫌，並起出霰彈槍1把、手槍3把、霰彈、手槍子彈26顆、武士刀、毒品等證物。
檢方漏夜複訊後，認為陳姓、藍姓、俞姓及謝姓等4人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例與殺人未遂等罪，且有滅證逃亡之虞，今天上午向地院聲押禁見，至於最後一名黃姓男子則以4萬元交保候傳，詳細事發經過還有待進一步釐清。
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