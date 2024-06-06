神秘的夢幻卡片！比爾蓋茲和巴菲特都有「這張卡」 麥當勞免費吃
麥當勞擁有特殊的「麥金卡」（McGold Card）制度，持有「麥金卡」便能夠在麥當勞內任意點餐，而且不用付錢。美國富豪比爾蓋茲（Bill Gates）就擁有一張可在全球任何一家麥當勞使用的最高等級麥金卡，應該會讓許多人大呼羨慕。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Benzinga》報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾經在訪問中分享這段趣事，巴菲特展示了自己皮夾內的物品，其中就有一張麥金卡。巴菲特說明這張麥金卡讓他能夠終身免費在奧馬哈市（Omaha）的任一家麥當勞用餐，巴菲特笑稱「這就是我們一家人在麥當勞享受聖誕大餐的原因」。
巴菲特更指出，自己的麥金卡僅限奧馬哈，而比爾蓋茲的麥金卡等級更高，全球範圍都適用。巴菲特稱據他所知，全球適用的麥金卡僅有寥寥數張，而比爾蓋茲就是那頂級中的頂級VIP。
報導表示，麥當勞從未公布具體持有麥金卡客戶的人數，且對哪些名人持有麥金卡諱莫如深。據了解，每張麥金卡都是根據持有者量身定制。在2022年，麥當勞曾舉辦一場競賽，替獲獎的幸運兒送上一張麥金卡，並稱這是傳說級的「終極禮物」。
比爾蓋茲雖然是全球排名前幾的有錢人，但他從未掩飾個人對起司漢堡的熱愛，比爾蓋茲曾透露自己最喜歡的食物就是起司漢堡，不過畜牧業正是氣候變遷的一大挑戰，尤其牛肉更會產生大量溫室氣體，這點讓他每每在享用漢堡時感到有些困擾。