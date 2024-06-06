法網／結束「費納喬三巨頭」壟斷！男單4強最老27歲　16年來首次

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由於Djokovic右膝內側半月板撕裂退賽，25歲的挪威選手Casper Ruud不戰而勝，以逸待勞獲得4天休息時間，將在4強與Zverev交手，這也是他生涯第4次打進大滿貫4強。
Zverev在今年法網表現強勢，經歷兩場五盤大戰後，他在8強直落三盤擊敗Alex de Minaur，這是Zverev連續第4年闖入法網4強，接下來他將朝首次法網決賽發起衝擊。
Sinner對決Alcaraz 上演前、後任球王對決
另一場4強將上演前、後任球王對決，22歲義大利新科球王Jannik Sinner，將要對上21歲西班牙好手Carlos Alcaraz。雙方生涯有過8次交手，各自贏得4場勝利。
從今年初澳網開始，Sinner已經保持大滿貫12連勝的戰績，出色成績讓他超車Djokovic，將在下周法網結束成為新科世界球王。
法網4強年齡28歲以下 2008年以來頭一遭
回顧法網歷史，上一次4強選手年齡都在28歲以下已是2008年，當時26歲的Roger Federer（費德勒）是最年長的選手，其他3名選手分別是22歲Rafael Nadal（納達爾）、21歲的Djokovic，以及21歲Gael Monfils。
值得一提的是，本屆法網男單4強中，Alcaraz已擁有兩座大滿貫冠軍，也是4名選手中最多。Sinner在今年澳網奪得生涯首座大滿貫冠軍，Ruud生涯曾三度打進大滿貫決賽，今年要挑戰連3年打進決賽，至於Zverev生涯唯一一次大滿貫決賽是2020年美網，最後經歷五盤大戰，Zverev不敵Dominic Thiem以亞軍作收。