中市會勘十大高肇事路口　學者交通獻良策

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6月5日焦點會勘「環中路與市政路口」，分析肇事原因以其他不當駕車行為(自摔、稍微偏駛) 、未保持行車安全距離及間距、闖紅燈直行較多。根據碰撞構圖，路口易產生交通衝突而發生交通事故主要原因，係市政路左轉環中路有 4 個車道都可以左轉上台 74 線，而上台 74 線匝道只有 1 線匝道，容易導致 4 股車流交織搶道，而產生側撞；其次為台 74 線東、西二側下匝道路口不易淨空或車輛搶快通過路口而發生交通事故。交通局與警察局已在 5 月時先行研議，目前已於市政路上游設置圖形化指示標誌及近環中路停止線前劃設轉向指示標字 1 組，將 4 道左轉車道區分為 3 股車行流向：最內線車道，左轉進入橋下快車道；內二及外二車道左轉進入台 74 線；最外線車道左轉往環中路慢車道。
本次專家焦點會勘，艾嘉銘教授特別提出，改善路口交通事故可以由時間、空間、環境與視距等方面考慮，再經里長及各路權單位討論，為更有效降低交通事故，路口將由三面向改善：首先，在標誌標線改善面向，將由交通局在路口市政路上游處再增設一組轉向指示標字，以事先提醒駕駛人行駛進入正確車道；其次，在環境與視距改善面向，提升市政路與環中路轉向車流視距，由建設局修剪降低槽化島及分隔島樹叢；第三，在號誌時制改善面向，由五權西路下市政路匝道的車流及由西屯方向下市政路匝道的車流，均延長其清道時間的全紅秒數各 1 秒，以有效淨空路口，並可降低下匝道車流與市政路進入環中路口車流因搶快而發生的交通事故。
臺中市政府警察局亦製作宣導梗圖，教導民眾安全守則，臺中市政府警察局局長李文章呼籲市民行經路口時，切勿搶快，勿隨意變換車道，隨時留意車前動態，並保持行車安全距離及間距，以避免發生交通事故，此外警方將會持續落實路口交通崗勤務布設、加強取締易釀成肇事之違規行為等勤務及執法作為。