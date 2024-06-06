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展現泰國觀光軟實力！夯片《分期付款愛上你》出現芭達雅人妖秀

▲泰國電影《分期付款愛上你》即將在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲泰國電影《分期付款愛上你》即將在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

翻拍自台韓愛情經典《當男人戀愛時》的泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》，即將在6月21日於台灣催淚獻映。本片由人氣戲劇《特長生》、《光年之詩》瓦蘇蒂克特皮奇（Waa）擔任編導，並由《流星花園泰國版》的「泰版道明寺」瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright），以及透過電影《把哥哥退貨可以嗎》晉升「泰國億萬票房女神」的烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）攜手主演。導演透露男女主角無疑是全片最吸引人的地方，觀眾將以前所未見的方式看到Bright與Yaya脫胎換骨的轉變。尤其本片將故事背景設定在五光十射的觀光之城芭達雅，更融入泰國的觀光文化，觀眾得以透過本片一睹當地火辣的阿卡薩人妖秀，或是東芭樂園的大象表演，也讓本片得以透過豐富元素，展現泰國的軟實力。

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《分期付款愛上你》由泰國知名編劇及導演瓦蘇蒂克特皮奇（Waa）擔任編導，曾執導過人氣戲劇《特長生》與《光年之詩》的他，這回將《當男人戀愛時》這個經典的催淚愛情故事進行在地化改編，他透露首要功課就是如何透過泰國的背景來講述這個故事，又得思考如何讓觀眾對角色產生信任感與參與感。於是他選擇將故事背景設定在芭達雅，並解釋：「芭達雅是個多元城市，我們可以把它想像成是個觀光城市，但它也可能是座罪惡之城。另一方面，我們不能否認，這是一個讓人來這裡謀生的城市。當然，來這裡的遊客，可能都是想要放鬆並尋求快樂，但他們真正想要的又是什麼呢？確實，這座城市的形象，大概就是一座只有酒吧的城市，但另一方面，它也有截然不同的一面。也因為它的複雜多樣性，讓我們選擇這座城市來講述這個故事，而且也有助於清楚體現人物身份。」

▲電影中出現芭達雅「東芭樂園」的大象表演。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲電影中出現芭達雅「東芭樂園」的大象表演。（圖／采昌國際多媒體提供）
此外，場景與美術設計團隊也精心將片中的多數場景，融入芭達雅的城市特色，其中的成員托薩彭（Twosak Pang）也表示：「芭達雅是個光與色的世界，人們也充滿多樣性，所以我想將它納入設計當中，將色彩和混亂融入與現實混合的設計作品當中。無論佈景還是道具，我們都盡力為每個佈景和場景更添完美。」也因為幕後團隊的努力，觀眾得以在戲院透過大銀幕，欣賞到本片眾多美麗的場景。

不僅如此，《分期付款愛上你》導演也表示本片最吸引人的地方，就在於男女主角：「我們將以前所未見的方式讓觀眾看到Bright與Yaya，我們相信觀眾會喜歡他們的角色，會沉溺在兩人的每一種表情，並同情他們的困境。」尤其他更力讚兩人演出「超出我的最先預期」：「他們看起來就像來自完全不同的兩個宇宙，因此我要思考如何讓兩人相處融洽，結果很有趣，就像我們看到兩個不該在一起的人約會，但最後他們成為了完美情侶，感謝Bright和Yaya在片中的出色表現。」

▲《分期付款愛上你》導演也表示本片最吸引人的地方，就在於男女主角。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《分期付款愛上你》導演也表示本片最吸引人的地方，就在於男女主角。（圖／采昌國際多媒體提供）
這部翻拍自感動全球數百萬觀眾愛情之作，並旁敲泰國人民負債問題的《分期付款愛上你》，即將在6月21日於台灣催淚獻映。「限量珍藏預售票」目前正在博客來售票網熱賣當中，450元內含兩張可收藏上聯的電影交換券，以及一組兩張包含男女主角Bright與Yaya的演員精美閃卡，敬請把握購票良機

本片劇情描述在芭達雅這個充滿活力的不夜城，阿波（Bright飾演）日復一日帶著夥伴們四處討債。雖然阿波表面上態度強硬，但討債手法卻頗為反常，不但不會對債務人訴諸暴力，反而還會拿起手邊的東西，把自己敲到頭破血流，讓債務人虧欠地趕快還債。沒有任何抱負的阿波，某天邂逅了必須努力工作來償還父親債務的小盈（Yaya飾演）。小盈打從一開始就瞧不起阿波，但阿波卻對她一見傾心。出於對小盈的愛與同情，阿波提出一份約會契約──透過跟他約會來支付利息。小盈別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當討債人愛上債務人時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？


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