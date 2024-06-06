展現泰國觀光軟實力！夯片《分期付款愛上你》出現芭達雅人妖秀

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此外，場景與美術設計團隊也精心將片中的多數場景，融入芭達雅的城市特色，其中的成員托薩彭（Twosak Pang）也表示：「芭達雅是個光與色的世界，人們也充滿多樣性，所以我想將它納入設計當中，將色彩和混亂融入與現實混合的設計作品當中。無論佈景還是道具，我們都盡力為每個佈景和場景更添完美。」也因為幕後團隊的努力，觀眾得以在戲院透過大銀幕，欣賞到本片眾多美麗的場景。
不僅如此，《分期付款愛上你》導演也表示本片最吸引人的地方，就在於男女主角：「我們將以前所未見的方式讓觀眾看到Bright與Yaya，我們相信觀眾會喜歡他們的角色，會沉溺在兩人的每一種表情，並同情他們的困境。」尤其他更力讚兩人演出「超出我的最先預期」：「他們看起來就像來自完全不同的兩個宇宙，因此我要思考如何讓兩人相處融洽，結果很有趣，就像我們看到兩個不該在一起的人約會，但最後他們成為了完美情侶，感謝Bright和Yaya在片中的出色表現。」
這部翻拍自感動全球數百萬觀眾愛情之作，並旁敲泰國人民負債問題的《分期付款愛上你》，即將在6月21日於台灣催淚獻映。「限量珍藏預售票」目前正在博客來售票網熱賣當中，450元內含兩張可收藏上聯的電影交換券，以及一組兩張包含男女主角Bright與Yaya的演員精美閃卡，敬請把握購票良機。
本片劇情描述在芭達雅這個充滿活力的不夜城，阿波（Bright飾演）日復一日帶著夥伴們四處討債。雖然阿波表面上態度強硬，但討債手法卻頗為反常，不但不會對債務人訴諸暴力，反而還會拿起手邊的東西，把自己敲到頭破血流，讓債務人虧欠地趕快還債。沒有任何抱負的阿波，某天邂逅了必須努力工作來償還父親債務的小盈（Yaya飾演）。小盈打從一開始就瞧不起阿波，但阿波卻對她一見傾心。出於對小盈的愛與同情，阿波提出一份約會契約──透過跟他約會來支付利息。小盈別無選擇，只好無奈地同意這項安排。在兩人波折不斷的約會過程當中，他們也逐漸發現到彼此的真心。不過當討債人愛上債務人時，會發生什麼事情？而這段負債累累的愛情之路，最終將引領兩人走向何方呢？