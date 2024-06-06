特企／《槍彈辯駁》系列團隊新作《TRIBE NINE》上架Steam

Steam 商店頁面公開！願望清單現正募集中！
封閉β測試概要
本次測試將使用「TRIBE NINE」的封閉β測試（以下簡稱 CBT）專用版本進行。欲參加測試者需填寫官方網站上的募集問卷以完成 CBT 報名手續。
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- 適用平台：Steam
- 支援語言：日文、英文、繁體中文、簡體中文
- CBT募集期間：[CST] 2024 年 6 月 6 日（四）
- 獲選通知：預計於 2024 年 7 月中旬公布
*可能會因情況而變動。
*若報名人數超過募集人數上限，將進行抽籤以決定參加資格。
*僅限獲得資格者會收到獲選通知（將發送至報名時填寫的電子郵件地址）。
「TRIBE NINE」是一款生死一線×動作 RPG。 玩家需經歷數不清的「死亡」，來領悟出致勝攻略，進而戰勝強大的敵人。本作由操刀《槍彈辯駁》系列的製作團隊擔任世界觀的原案設計，玩家將與各具特色的少男少女們，在一個以多元美術風格精心打造的世界中探索，一起展開瘋狂且驚心動魄的冒險故事！
故事發生於被死亡遊戲支配的近未來新東京。為了奪回失去的自由與夢想而展開抗爭的少年少女們，展開了與生死相伴的嚴峻戰鬥。
玩家將操作少年少女們，一邊於新東京中特色鮮明的「城市」進行冒險，一邊打倒阻礙前行的強敵、逐一解放城市。戰鬥隊伍由 3 人組成，且 3 人可於戰場上同時戰鬥。夥伴會根據戰況採取行動，除了能吸引敵人的注意或進行回復，還可以進行三人聯合攻擊。
此外，每個角色都有著獨特的個性，根據編隊中各式各樣的角色組成，也可以導出千變萬化的戰鬥策略或攻略方法。
在每個可遊玩角色的個性設計上，更是十分講究，由於技能或動作設計上展現了角色性格和特點，因此讓玩家在操作不同角色時，能享受到不一樣的遊戲體驗。
除了角色升等外，還可以透過分配屬性或裝備搭配組合來享受高度自由的培育過程。廣泛的培育攻略甚至可以將原本擅長回復的角色打造成攻擊型角色，請務必盡情地追尋屬於自己的獨特培育方法吧！
本作推出後將會持續更新主線故事與追加城市，而這逐漸延展擴大的「TRIBE NINE」世界將以基本遊玩免費（部分道具付費）的形式帶給大家最優質的遊戲體驗。
伴隨遊戲「TRIBE NINE」的正式啟動，與我們共同進行開發的 Tookyo Games 代表小高和剛，也給玩家朋友帶來了以下訊息：
本作是由操刀《槍彈辯駁》系列、名聲享譽國際的小高和剛所率領的製作團隊 Tokyoo Games，與孕育出許多營收榜第一的知名 IP 遊戲的 Akatsuki Games 合作推出的原創 IP 企劃。除了遊戲以外，我們還在動畫、WEBTOON 等媒體上拓展了「TRIBE NINE」的世界。