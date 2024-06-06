明華園「超炫白蛇傳」6/8六堆公園開演

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超炫白蛇傳自2004年首演至今正好滿20年。以傳統表演藝術為基底，融合現代舞台技術，展示歌仔戲內台「真火」、「真水」、「飛人」等特效。總團長陳勝福表示，此次回屏東演出特別打造「蛇形牌樓」首次亮相，特殊大道具升級，即便是已經發表20年的大戲也讓觀眾耳目一新。當天搖滾席下午2點領取號碼牌，4點30分開放入場。
孫翠鳳表示，超炫白蛇傳曾創下十萬人爭睹的盛況，也締造了全球戶外戲劇節目觀賞人數最多的紀錄，觀眾一定要來現場看戲絕對驚豔。為配合水漫金山的場景。由孫翠鳳反串白素貞，帶領總團二十年磨一劍的新生代強將推出「青春傳承版」。孫翠鳳、陳昭婷、陳昭賢母女三人同台共飾白蛇一角，並有嫡傳弟子李郁真、明華園第三代武生陳子豪、第三代媳婦晨翎，以及新生代演員陳彥名共同演出，另邀請一心當家小生孫詩珮、明華園玄字團當家小生陳昕宇，展現歌仔戲的青春活力。
文化處表示，此次演出採用國家劇院級的舞台燈光音響設備，並設有五組直播大螢幕和六組消防車水柱，呈現「水漫金山」的壯觀場面，現場備有3萬張椅子，歡迎民眾免費入座觀賞。演出當日開車前往的民眾可將車輛停放於內埔國小、內埔國中及和禎園停車場後步行至會場。此外，活動現場週邊的埔興路、文山路、南華路及文忠路部分路段將於6月3日早上8時起至6月11日早上8時止封路管制。