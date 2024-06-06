轟綠營亂蹭！媒體人揭黃仁勳「在台設研發中心目的」：要的是他們

新任警察局長李西河就職　蔣萬安提改善交通、打詐掃黑目標

▲台北市長蔣萬安出席市警局長交接典禮。（圖／記者嚴俊強攝）
▲台北市長蔣萬安出席市警局長交接典禮。（圖／記者嚴俊強攝）

記者呂炯昌／台北報導

台北市警察局今(6)辦理卸、新任局長布達交接典禮，台北市長蔣萬安致詞時特別強調，治安和警紀是市府最重視的指標，對於任何的風紀案件絕不護短、絕不寬貸。蔣萬安要求新任警察局長李西河要整治警紀，期許良幣驅逐劣幣，絕對不讓風紀案件影響基層同仁士氣，並提出改善交通與治安4點要求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安致詞時首先代表市民感謝警政署署長張榮興，在任職台北市警察局長16個月期間，對北市警政工作的付出與貢獻，包括積極推動各項科技建警政策，更在攔阻詐欺案件上，有卓越的表現，讓台北市獲得警政署評核執行偵防詐欺犯罪工作六都第一名，帶給市民更安全的生活環境。

新上任的警察局長李西河曾任中央警察大學正科47期、行政警察學系研究所畢業,歷任臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、永康分局分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局副局長、刑事警察局副局長、本府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務。蔣萬安表示，李西河局長學經歷豐富，領導才能出眾，是警界的菁英與優秀幹部，期許李西河繼續貫徹維護治安以及改善交通的決心，為市民帶來更好、更安全的生活環境。

蔣萬安強調，警政工作是市政重中之重，也期勉所有台北市警局同仁能夠恪盡職守、完成共同的目標及核心價值，包括：第一、今年是台北市的「交通安全年」，要加速完成行人安全友善計畫從5年縮短到3年內完成，以「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」、「提升大車轉彎安全」和「落實人本理念的道路設計」四大主軸，從根本解決交通問題。第二、強化科技建警，提升科技偵查量能與團隊協作戰力。

蔣萬安指出，第三、貫徹警政掃黑的核心工作，以系統性掃黑策略來掃蕩組織犯罪，針對重大刑案，絕對要以最高的效率打擊偵破，並且要絕對壓制黑道幫派的囂張氣焰，同時期許警察同仁打擊犯罪、絕不手軟，嚴正執法、絕不護短。第四、持續深化警方與金融機構的合作，強化攔阻詐騙作為，提升攔阻詐騙的成效。

蔣萬安指出，台北市多項警政治安相關國際評比屢獲佳績，包括 Numbeo國際資料庫統計，2023年全球416個城市中的安全、犯罪指數排名，北市奪得第3名；RankingRoyals國際統計網站，公開全世界424個城市的安全排名中，北市也高居第4名，該網站更推薦台北市「無論白天或黑夜都很安全，十分適合居住」。蔣萬安除感謝全體警察同仁的用心付出，也期勉未來大家齊心協力，繼續堅守崗位、守護臺北、保護市民，將台北打造為「安全之都」。

警察局長被強塞李西河　蔣萬安批內政部：有溝沒有通、有聽沒有到

北市警局長內政部硬塞李西河　柯文哲：蔣萬安是被耍了

李四川喊「比所有人更熟新北」！蔣萬安：要相信萬安緊抱力量

徐巧芯踢爆國軍發表格調查有無離婚！顧立雄坦言：設計不適切

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代