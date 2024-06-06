新任警察局長李西河就職　蔣萬安提改善交通、打詐掃黑目標

我是廣告 請繼續往下閱讀
新上任的警察局長李西河曾任中央警察大學正科47期、行政警察學系研究所畢業,歷任臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、永康分局分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局副局長、刑事警察局副局長、本府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務。蔣萬安表示，李西河局長學經歷豐富，領導才能出眾，是警界的菁英與優秀幹部，期許李西河繼續貫徹維護治安以及改善交通的決心，為市民帶來更好、更安全的生活環境。
蔣萬安強調，警政工作是市政重中之重，也期勉所有台北市警局同仁能夠恪盡職守、完成共同的目標及核心價值，包括：第一、今年是台北市的「交通安全年」，要加速完成行人安全友善計畫從5年縮短到3年內完成，以「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」、「提升大車轉彎安全」和「落實人本理念的道路設計」四大主軸，從根本解決交通問題。第二、強化科技建警，提升科技偵查量能與團隊協作戰力。
蔣萬安指出，第三、貫徹警政掃黑的核心工作，以系統性掃黑策略來掃蕩組織犯罪，針對重大刑案，絕對要以最高的效率打擊偵破，並且要絕對壓制黑道幫派的囂張氣焰，同時期許警察同仁打擊犯罪、絕不手軟，嚴正執法、絕不護短。第四、持續深化警方與金融機構的合作，強化攔阻詐騙作為，提升攔阻詐騙的成效。
蔣萬安指出，台北市多項警政治安相關國際評比屢獲佳績，包括 Numbeo國際資料庫統計，2023年全球416個城市中的安全、犯罪指數排名，北市奪得第3名；RankingRoyals國際統計網站，公開全世界424個城市的安全排名中，北市也高居第4名，該網站更推薦台北市「無論白天或黑夜都很安全，十分適合居住」。蔣萬安除感謝全體警察同仁的用心付出，也期勉未來大家齊心協力，繼續堅守崗位、守護臺北、保護市民，將台北打造為「安全之都」。