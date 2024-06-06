黃仁勳自傳電影找誰主演？他親自點名「這位巨星」：長得很像我
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期身價已達到3.47兆元新台幣，公司市值更是衝破3兆美元大關，甚至超車蘋果公司，讓他成為全球話題人物。黃仁勳不僅創辦輝達，更一手創造了產業革命，對科技業有著巨大貢獻，他曾被問到未來若要拍攝傳記電影，希望找誰來演出自己？黃仁勳想都沒想立刻就點名70歲「國際武打巨星」成龍，理由也相當簡單，「因為他長得很像我。」
記者賴禹妡／綜合報導
黃仁勳去年接受惠普（HP）網路節目「The Moment」訪問時，主持人帕特爾詢問，若是要拍攝傳記電影，會想找誰扮演自己？當時黃仁勳不假思索地回答：「成龍，因為他長得很像我。」指名自傳電影由武打特技巨星成龍主演。
既然是成龍主演，電影中總要有些華麗的特技，帕特爾追問黃仁勳「那你會親自上陣演出特技動作吧？」黃仁勳笑回：「當然，特技部分我會自己來，所有敲鍵盤的片段都會是我來演。」幽默的回覆讓主持人當場笑翻。
黃仁勳在節目中，還揭露身上刺青的由來，他曾為了慶祝輝達股價每股達到100美元，在手臂上刺了公司Logo。至於是否還會想刺青？他一秒拒絕「刺青的痛苦遠超過所有人的形容」，接下來只想優雅地變老，不會再去刺青。