轟傅崐萁花東案欲引中資 柯建銘諷：背後藍委都跑光跳車了
國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案花東交通三法，日前更向花蓮鄉親預告，本會期一定通過，如今不僅社會大眾，甚至連黨內都傳出反彈聲浪，對此民進黨立院黨團總召柯建銘今（6）日表示，以前傅崐萁開記者會後面站一整排人，現在人都跑光了、酒店關門了，他看完後無限感慨，批傅崐萁提主權基金就是想要引進中資，讓中國「一帶一路」來台灣，原本藍白共同提案，現在罷免聲量四起，立委紛紛跳車。
記者陳威叡／台北報導
針對花東交通三案引發熱議，柯建銘表示，以前傅崐萁開記者會後面站一整排人，現在人都跑光了、酒店關門了，看完記者會無限感慨，一個人竟然可以說謊至此，說這個立法院長韓國瑜提的，而今天國民黨互踢皮球，韓國瑜也在閃，假裝蹭聲量打詐四法，質疑院長什麼時候跑到委員會，就是要漂白，但現在藍白沒有一個人逃得了。
柯建銘說，現在傅崐萁稱是韓國瑜與陳建仁同意根本鬼扯，提及傅崐萁在今年1月30日當選總召之後，隔天就要去拜訪前副院長鄭文燦，自己還為此打給傅崐萁說有什麼重大的事情要這麼急，三人在2月初碰面後，就是提了這三大錢坑法案，「難道你忘記了嗎？」
柯建銘指出，花東交通三法中提到BOT，但其中還有公務預算跟主權基金，就是想要引進中資，讓中國「一帶一路」來台灣，整個戲碼背後就是中國，此外國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲都跑不掉，藍白共同提案，如今民意起來後一起甩鍋，罷免聲量四起，立委紛紛跳車。