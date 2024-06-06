特企／《北流音樂故事沙龍》台美連線　跨國嘻哈盛事！齊聚北流

《北流音樂故事沙龍》之「島嶼嘻研社」，在3月兩場以嘻哈為主題，分別針對不同世代邀請朱頭皮、迪拉、陳嫺靜、Gummy B...等不同領域的產業工作者，分享在各自崗位上所遇到的經驗，甚或是困難與突破點，廣受大眾迴響，也讓不少有志想加入音樂產業的年輕世代們有了更深入的了解，看見更多除了夢想以外的現實層面。而因好評不斷，美國在台協會(AIT)也在上週與北流攜手，舉辦特別企劃，將其命名為「如果可以，我也想嘻哈到永遠」，並帶來5位來自美國、有著不同背景的嘻哈創作人，除了帶來演出，更分享他們在創作、產業的經驗，以及這之中的觀察。除此之外，台下除了北流董事長黃韻玲，也邀請到可謂為音樂圈「活字典」曾挖掘台灣第一組嘻哈團體L.A. BOYZ，並引領本土嘻哈先鋒的倪重華、以及資深音樂人朱頭皮，一同出席這場業界盛會。
這5位遠道而至的音樂人，分別為來自紐約哈林區的音樂及藝術創作者Phes、打擊樂手同時是舞者的Dez、身兼演員及饒舌歌手的Rah Digga、資深專業DJ與製作人Rugged One，以及創作歷程已達20年之久的街頭塗鴉藝術家Jurne。歷經一連的分享過後，北流董事長黃韻玲表示：「發現無論是國內外所遭遇到的困難，竟然沒有因為文化上、民族性的差異而有太大的不同。聽著他們分享自己的經歷，感受很深刻，也很感動，他們都是在選擇中更確定自己要走的路。」
最令黃韻玲印象深刻的，則是街頭塗鴉藝術家Jurne過去竟是幹細胞生物學領域的工作者，但他卻為了夢想放棄了一般人眼中看似充滿遠景與未來的工作，全心投入於創作中。不僅如此，身兼演員及饒舌歌手的Rah Digga，更曾參演知名好萊塢電影《惡靈13》，並飾演其中Maggie一角，每位創作者皆有著令人意想不到的背景，卻為了理想及夢想義無反顧。黃韻玲也直言若這個熱愛是能讓自己廢寢忘食，很鼓勵大家能堅持走下去。
朱頭皮同樣身為創作者，表示雖然所處年代不同，但所面臨的處境與困難卻未隨著時間消散，直言每個世代都有必須要克服的困境。他笑說：「在一些講座或是課程之後，常有主持人要我以前輩的角度說一些鼓勵的話，但我第一句都會先問台下的學生『誰喜歡創作？你確定嗎？』接著會告訴他們很多人看到舞台上的光鮮亮麗紛紛想投入，卻可能連續三年一塊錢收入都沒有。」笑說自己是先用「恐嚇」的方式，嚇走一些一時興起的人，他笑說：「如果聽完都還是願意加入，那才有意義。」不僅如此，他也提到當年「朱頭皮」這個名字是源於自己小學的綽號，還讓老闆倪重華說：「你確定喔，這個名字取下去會叫一輩子。」如今他也以「朱頭皮」之名，留下不少經典作品，也是台灣「嘻哈歌曲」的先鋒。
未來，北流將持續開發各種主題，並持續推廣音樂產業所知給大眾，以各種不同層面讓更多人關注台灣音樂生態及轉變，詳情敬請持續鎖定北流官方社群及官方網站。
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