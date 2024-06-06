特企／遠百超級年中慶　寵粉大放送

6月6日(四)~6月23日(日)百貨服飾當日累計5,000元送500元，保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，板橋中山家用獨家加碼單櫃滿2萬元加送500元，配合8大銀行全館(數位3C/MUJI除外)單筆刷滿5,000元且分6期送200元。6月10日前五天搶先寵粉加碼，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百國際精品、世界名品配合9大銀行單筆刷滿1萬且分6期送500元。
HAPPY GO卡友專屬優惠
超級年中慶期間持HAPPY GO卡和身分證件就可以用HAPPY GO點數200點換200元紅利券1張。使用HAPPYGO Pay支付還能獨享全館當日單筆刷5,000元送100元。
新竹大遠百APP會員獨家送
APP會員新戶送200抵用券，檔期間首次辦理遠百APP會員且成為金級會員即贈新戶禮200元抵用券。APP會員獨家加碼，6月6日(四)~6月10日(一)凡持遠百APP於百貨服飾當日累計滿5,000元即贈100元主題餐廳抵用券一張。
台中大遠百推出聯名鑰匙圈
主打「小花寶夏季學院」為主軸，為畢業新鮮人迎來求職必備穿搭、3C等優惠商品，像是輕時尚品牌G2000推出指定套裝8折起、E001全面商品7折起，讓新鮮人用最實惠的價格，打造年輕又專業的時髦造型。台中大遠百與理想印制推出獨家聯名鑰匙圈，將獨一無二的設計理念搭配精緻加工，吉祥物太陽寶寶化身成為超可愛的吊飾，凡於指定樓層消費滿額即可獲得。
台南大遠百內衣嘉年華樂購一夏
內衣換季6月6日至7月8日曼黛瑪璉、瑪登瑪朵推出「內衣嘉年華樂購一夏」特賣會，限定款內衣買一送一、無鋼圈內衣指定款2件8折、推薦款2套65折、3套1,880元、消費正品內衣2套現抵800元，憑DM截角來店消費不限金額即贈品牌便條紙，滿3,500元送小花編織隔熱墊、滿6,500元送品牌不鏽鋼隨行手提杯。
遠百花蓮鄉親憑返鄉車票換200元購物金
端午連假返鄉拿好禮，APP會員獨享6月7~10日憑出發地或目的地為花蓮站的台鐵車票即可兌換200元電子抵用金乙份。首度與黑潮海洋文教基金會舉辦「島航計畫」特展，6月6日-7月5日於1F微美館展出珍貴的環島航行觀察資料，帶您一窺台灣海洋生態現狀。
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