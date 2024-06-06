王彩樺半夜喝醉訴苦「眼淚狂掉」 女兒冷回6字她嘆：家裡沒溫暖
王彩樺在節目《誰來晚餐15》中分享家庭故事，有兩個女兒的她，有次趁著酒意向女兒傾吐內心苦悶，結果女兒竟然潑她冷水問：「可以睡覺了嗎？」讓王彩樺自嘲超像在演八點檔，她也說雖然在螢幕上愛搞笑又三八，但其實內心很注重家庭，老公永遠是對的。
記者李欣容／台北報導
王彩樺分享某次晚上在家喝醉後，趁著酒意把女兒們叫醒，開始傾訴內心的苦悶，她表示：「那天我喝醉了，半夜的時候，我就到她們房間把她們叫醒，開始跟她們說，『妳知道嗎，媽媽真的是很辛苦，妳們為什麼講話都沒有一點點溫暖』然後就一直哭、一直哭，我兩個女兒就這樣看著，然後兩個對看，然後我講一講，她們問可以睡覺了嗎？就讓她們睡覺了。」女兒表現相當淡定，王彩樺自嘲自己瘋瘋癲癲的，就像在演八點檔一樣。
除了與女兒相處的趣事以外，王彩樺也分享與結婚22年老公的相處，坦言對方平時都會製造很多令她感動的小驚喜，例如有次帶她去看夜景，她直呼超浪漫：「他帶我去那個台中的大肚山，開車上去看夜景，然後引擎就關掉、放音樂，我就跟我老公在那邊跳舞，我就覺得…噢，這種氣氛，台中的夜景怎麼那麼漂亮、那麼美！」王彩樺認為有時候一些感動，就算不花錢，也能令人難以忘懷。