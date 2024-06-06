怕胖快來住！台南晶英免費檢測身體、帶旅客做運動 還送健康早餐
趕在夏天來臨前，趕緊鍛鍊體態！台南晶英酒店以全新推出的「晶采樂活」住房遊程，得到日本經濟產業省健康壽命的延伸事業「健康旅遊認證委員會」認可，成為全台首家也是日本海外第一家認證的觀光飯店。遊程內容包含當天專人帶領進行唾液澱粉酶壓力值檢測，及90分鐘刺激腦力與身體協調的運動，並提倡良好飲食習慣，方案一泊一食兩人成行9,999元，8月1日開放訂購。福容台北一館則推出「燃燒卡路里 盛夏動吃動」超值套票，每套880元，有豐富早午餐，更能體驗原本只有房客才能使用的戶外游泳池。
記者葉盛耀/綜合報導
台南晶英酒店提到，「健康旅遊認證」是日本經濟產業省(相當於經濟部)健康壽命延長計畫的一部份，由日本健康旅遊振興機構 (JHTO)、日本規格協會(JSA GROUP)、日本運動觀光推廣機構(JSTA)所組成的認證委員會，在2015年制定核准標章。宗旨在結合「健康」與「旅遊」，認證單位需運用自然資源、健康飲食或各式有效運動來設計遊程，達到提升健康認知與體能消耗的目的，讓參與的民眾回到日常作息後還能繼續保持所學，日本已有49個行程通過認證，台南晶英酒店的「晶采樂活」專案則是榮獲第50號認證。
參加台南晶英「晶采樂活」的旅客入住當天可著輕鬆裝扮，前往位於四樓的休閒樓層測試壓力指數，行程最後也會再檢視數據以確認是否有成功降低。首先指導員會教沙包抓握法來刺激腦部反應，加上單腳由坐姿站立來評估股四頭肌群健康度，再利用團體拉繩驅動身體、展開筋骨，配合開合跳等間歇運動拉高心率，最後進入飛輪騎乘燃燒脂肪，促進快樂激素多巴胺釋放。
此外，每位體驗旅客皆會獲得健康旅遊指南，在活動最後將會介紹肥胖最大敵人卡路里消耗的觀念，利用衛福部健康署的卡路里計算機算出每人每天建議的熱量需求，專案含早餐，可吃到一樓ROBIN’S自助沙拉吧檯上琳瑯滿目、有益健康的有機原型蔬菜、綜合堅果、水果與乳酪等，多元化選擇可以攝取足量各大類食物，身體輕鬆無負擔。
至於福容台北一館，則於大廳酒吧推出全新「早午餐套餐專案」，每日上午11時30分起全日供應，每份350起。由西餐副主廚蕭力升以豐富營養的食材打造美味Brunch。首波主打新品-「活力可頌拼盤」每套380元+10%，富含蛋白質的雞肉凱撒沙拉與法式炒蛋搭，配鮮脆多汁的德式香腸與酥脆的香煎培根及新鮮柳橙汁乙杯；而「總匯三明治」每份350元+10%，佐以奶油的鬆軟土司搭配厚切火腿、太陽蛋、起士與清脆多汁的鮮蔬、牛蕃茄等。
消費者可以選「燃燒卡路里 盛夏動吃動」超值套票，每套880元，即日起到6月30日止開放搶購，賓客可任選福粵樓豐盛自助早餐或大廳酒吧全日早午餐搭配戶外泳池(含健身房)體驗2小時方案。「麗泉俱樂部 戶外泳地」，是福容台北一館人氣戶外設施，以往僅限房客使用，今夏首次對外開放，天氣好的時候，還可眺望台北101。池深約1.2公尺，亦十分適合親子共遊。