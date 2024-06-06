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foodpanda還很拼！揪蝦皮參戰618　訂friDay影音送Pandapro半價

▲foodpanda今年首度加入618年中慶戰局，和蝦皮購物合作，在蝦皮直播由真蝦挑出優惠碼折扣，相當特別。（圖／官方提供）
▲foodpanda今年首度加入618年中慶戰局，和蝦皮購物合作，在蝦皮直播由真蝦挑出優惠碼折扣，相當特別。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

Uber日前宣布要合併foodpanda台灣市場，兩家合併是否能過關還沒有答案，現階段為獨立個體，兩平台各自努力，foodpanda似乎也不受影響，官方回應《NOWnews》表示目前接單的情況跟合併案公布前其實差異不大，再加上近日不穩定的氣候，反而讓業務量有所提升，至於會員人數是否有衰退，官方則是不願正面回應。此外，foodpanda更積極行銷，首次參與618活動，和蝦皮購物合作，於 APP 中特別祭出「蝦選都pro」專區，另外訂閱friDay影音就能獲得Pandapro會員半年半價優惠序號。

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foodpanda 今年首度加入 618 年中慶戰局，今（ 6） 日於 foodpanda 輸入優惠碼【來領蝦皮618券】即可享東南亞類別餐廳 8.2 折，最高折抵 150 元外，更將於蝦皮購物「618全民年中慶」推出直播優惠，讓真的蝦子決定優惠內容。「蝦選」優惠6 月 6 日及 6 月 13 日 foodpanda 與蝦皮購物一起進行直播活動，由三隻真蝦子分別選出當週 foodpanda 的優惠碼折扣、機制及餐點類型，優惠最高可折抵 200 元，「蝦選」的優惠碼則會於直播隔天 （6 月 7 日、6 月 14 日）分別公布於 foodpanda APP。

另外， 6 月 11 日、12 日、17 日、18 日，foodpanda 將在蝦皮購物直播中發送限量優惠，有機會獲得 1 折、3 折到5 折不等的美食外送優惠券，6 月 18 日中午將送出 619 元折 618 元的優惠。6 月 18 日當日登入蝦皮購物，就送 foodpanda 禮包，包含pandapro 新戶可享有首次訂閱兩個月免費、pandapro 半年訂閱制 5 折等超殺優惠。

除了揪網購平台，影音串流也能看到foodpanda 身影，friDay影音只要在6月7日～6月30日期間至官網購買任一影劇暢看方案，就能獲得Pandapro半年半價優惠序號，讓用戶可以在家追劇同時還能美食外送到家。

▲遠傳friDay影音雙11優惠，儲值180天買一送一，享萬部強檔影劇暢看360天。（圖／官方提供）
▲6月7日～6月30日期間訂購friDay影音任一影劇暢看方案，就能獲得Pandapro半年半價優惠序號。（圖／官方提供）

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