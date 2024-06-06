特企／融合藝術與醫療　微風慈善基金會攜手臺北榮總策辦攝影展

林炳存（Joshua Lin）先生從事視覺藝術工作 30 餘年，為台灣當代極具影響力的廣告、音樂 MV 導演及平面攝影師，創造無數享譽國內外作品，更致力推廣台灣視覺藝術至國際舞台。其作品蘊藏細膩情感並兼具商業與藝術性，運用光影如畫筆般揮灑，透過鏡頭描繪出人物氣質與性情。而其敏銳的觀察力，在捕捉日常景物的吉光片羽時，也同時留存了純粹且動人的時代記憶。
此次展覽以「透視內在」為主題，靈感來自德國哲學家馬丁·海德格（Martin Heidegger）在《存在與時間》中提出的「此在」（Dasein）概念，探討在有限的生命裡，我們如何通過與周遭建立連結來理解世界與自己。林炳存以花朵的生長過程為隱喻，用攝影捕捉人內在多變而動人的姿態，表達出生命的脆弱與堅毅。觀眾可以在欣賞作品的過程中，帶著不同的生命經歷與視角，直視自己的內心，感受生命的韌性與美麗。
微風慈善基金會廖曉喬董事表示：「大師透過鏡頭展現出花朵纖弱卻堅毅的力量，使民眾感受到作品中生生不息的正能量，我們希望藉由這次的公益攝影展，讓榮總醫院充滿愛與溫暖。」微風慈善基金會期待您的蒞臨，與我們一同體會生命的真諦，感受藝術帶來的心靈觸動。
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