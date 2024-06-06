轟綠營亂蹭！媒體人揭黃仁勳「在台設研發中心目的」：要的是他們

今年最後連假！桃機估端午節5天總運量逾65.5萬人次　疏運高峰曝

▲桃機建議團體旅客多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序。（圖／桃機公司）
▲桃機建議團體旅客多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序。（圖／桃機公司）

記者林莞茜／綜合報導

端午佳節將至，公私立大學亦陸續放暑假，桃園機場本次端午疏運時間自6月7日至6月11日共5天，預計總運量逾65.5萬人次，建議旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到、新世代證照查驗（e-Gate）等方式，以智慧服務開啟美好旅程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園機場公司於5月28日邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同召開今年端午疏運整備會議，經檢視相關單位因應措施，包括疏運期間增派人力、提升安檢查驗服務能量及確保餐飲供應充足等，並視每日航班運量滾動調整。

桃機參考近期連續假期之實際運量及各航空公司訂票情形，以前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次，機場公司提醒旅客出發前先向航空公司確認班機情形，提早3小時抵達機場，團體旅客歡迎多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕的登機時間。

▲桃園機場端午疏運時間為6/7-6/11，預計總運量逾65.5萬人次。（圖／桃機）
▲桃園機場端午疏運時間為6/7-6/11，預計總運量逾65.5萬人次。（圖／桃機）
近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務；尤其是已逾1億人次使用的e-Gate，國人使用率已達7成5，現在也可在閘道內同步完成註冊及通關動作，大幅提升邊境查驗效率。為加速出入境通關與疏運效率，桃機公司也提醒出入境尖峰時段為：

出發尖峰時段（以航班起降時間為準）為7時至10時、13時至16時、23時至24時。

回國尖峰時段（以航班起降時間為準）為5時至6時、13時至17時、20時至22時。

桃園機場提供旅客安全且多元的交通工具，如機場捷運、客運巴士等，亦有排班計程車及租賃車供選擇。因應旅運需求，機場公司已與業者協調，備妥加班車，並視人潮狀況彈性調整班次頻率：

（1）客運巴士國光1860【往臺中】，收假日6月10日加開1班（20：20）。

（2）統聯1623【往臺中】，疏運期間13時至00時，彈性調整為20-30分鐘一班。

▲桃園機場及航空公司提供自助報到、網路報到、證照查驗e-Gate等智慧化服務，省時又便利。（圖／桃機）
▲桃園機場及航空公司提供自助報到、網路報到、證照查驗e-Gate等智慧化服務，省時又便利。（圖／桃機）

8類人優先通關！桃機出境優先通道調整　6/6正式實施

桃機「第三航廈」分配出爐！華航、長榮、星宇航空4大航線進駐

桃機特色哺乳室獲好評！附免費尿布、濕紙巾讓國內外旅客大讚貼心

端午連假全台僅4縣市訂房率逾5成仍有車潮　看一圖避20處地雷路段

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生