今年最後連假！桃機估端午節5天總運量逾65.5萬人次　疏運高峰曝

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桃機參考近期連續假期之實際運量及各航空公司訂票情形，以前期出境運量較高，疏運高峰日預計落在7日到9日，每日平均達13萬人次，機場公司提醒旅客出發前先向航空公司確認班機情形，提早3小時抵達機場，團體旅客歡迎多加利用第二航廈5樓空間集合，報到後儘早完成安檢通關程序，保留後續充裕的登機時間。
近年來已有超過5成旅客在出國前會透過航空公司官網、手機APP報到，並利用自助行李託運系統等智慧化服務；尤其是已逾1億人次使用的e-Gate，國人使用率已達7成5，現在也可在閘道內同步完成註冊及通關動作，大幅提升邊境查驗效率。為加速出入境通關與疏運效率，桃機公司也提醒出入境尖峰時段為：
出發尖峰時段（以航班起降時間為準）為7時至10時、13時至16時、23時至24時。
回國尖峰時段（以航班起降時間為準）為5時至6時、13時至17時、20時至22時。
桃園機場提供旅客安全且多元的交通工具，如機場捷運、客運巴士等，亦有排班計程車及租賃車供選擇。因應旅運需求，機場公司已與業者協調，備妥加班車，並視人潮狀況彈性調整班次頻率：
（1）客運巴士國光1860【往臺中】，收假日6月10日加開1班（20：20）。
（2）統聯1623【往臺中】，疏運期間13時至00時，彈性調整為20-30分鐘一班。