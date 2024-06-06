日職選秀首位台灣高中生！養樂多簽台日混血徐翔聖　力拚正式球員

我是廣告 請繼續往下閱讀
養樂多球團於6日宣布與鶯歌工商投手徐翔聖（高橋翔聖）正式簽下育成合約。徐翔聖計畫在9日飛抵日本，並於10日記者會後正式註冊。
徐翔聖以「高橋翔聖」名字加入養樂多，將穿上「017」球衣，他表示：「很高興能成為養樂多隊的一員，我會盡力拚早日成為正式球員，努力為球隊勝利作出貢獻。」
徐翔聖從小在台灣出生，由於母親的工作關係，幼稚園在日本就讀，之後回到台灣繼續學業。徐翔聖從小因為母親喜歡棒球，於是與棒球結下緣分。之後，他加入福林國小、長安國中棒球隊，原本計畫在高中時回日本就讀，但受到疫情影響，最終選擇在鶯歌工商就讀。
王傳家一手調教 徐翔聖球速飆破150公里
在鶯歌工商總教練王傳家的指導下，徐翔聖加強身體素質，球速從130公里提升到150公里，成為繼劉致榮後，鶯歌工商隊史第二位旅外球員。
身高187公分的徐翔聖，不僅球速飆破150公里，控球也相當好，而他最喜歡的球員是前阪神虎守護神藤川球兒。恩師王傳家曾在受訪時表示，「徐翔聖原本就擁有很好的條件，照著這些訓練計畫去做，他自然可以達成這樣的成績，而且他也非昂自律，對自己表現很要求。」
養樂多台灣第二人 上一位是35年前郭建成
徐翔聖是養樂多隊史上的第二位擁有台灣血統的球員，前一位是曾效力中職時報鷹的投手郭建成。郭建成在業餘時期加入榮工，之後效力於空軍棒球隊，退伍後在1988年被養樂多隊網羅，並於1990年迎來初登板，2年日職生涯戰績0勝4敗、防禦率5.26，於1991年季後被釋出，轉而回到中職延續生涯。