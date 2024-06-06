金門、雲林申請參加海峽論壇　陸委會提醒：勿配合中共統戰操弄

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梁文傑表示，禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會；奉勸民眾勿配合中共對台統戰：政府禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動，呼籲國內各界遵守相關規範，奉勸我民眾及民間團體，勿配合中共對台統戰操弄。禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」：禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。
梁文傑說，提醒國人遵守相關規範，避免觸法：為防範中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，提醒國人從事兩岸交流時，應遵守兩岸條例及相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。
梁文傑提醒國人赴陸人身安全風險：鑒於中共陸續修訂「反間諜法」、「保守國家秘密法」等相關國安法規，本會建議國人赴陸前應審慎評估，並利用陸委會國人赴大陸地區動態登錄平台，以利在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時聯繫協處。提醒民眾慎思赴陸必要性，留意兩岸交流注意事項以及人身安全。
梁文傑也指出，金門與雲林已向政府申請將參加海峽論壇。