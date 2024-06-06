台灣籃球如何提高競爭力？楊玉明點出關鍵：球員個人能力必須提升

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提升台灣球員競爭力 楊玉明點出關鍵
儘管這些年主要都是在美國活動，不過楊玉明依舊關心台灣籃球，他觀察這些年國內籃壇，認為台灣球員的「個人技術」需要去提升，才能夠更好地去面對高層級的籃球比賽。
「國內對球員的訓練比較重視團隊，個人技術方面則有進步空間。美國團隊訓練很少，一天可能就一次，時間也不會拉很長。但他們在一對一的時間非常多，兩國球員的差異就在這邊。」楊玉明說台灣球員戰術涵養出色，但個人能力方面的提升卻長期被忽視，「戰術是死的，很容易被破解，但外國球員可以用個人能力去解決，可是台灣球員沒辦法。所以我感受到個人訓練是非常重要的。」
「我在美國生活了10年，深刻領悟到其籃球文化傲視全球之理由（甚至在諸多運動領域中屹立不搖），美國運動不僅強調個人技術、戰術訓練和身體素質發展，同時也培養選手的個人特長及籃球智商，這是我們應該深入探討並學習的地方。」楊玉明如此說道。
台灣側翼和長人爭取機會 個人能力必須提升
其實楊玉明點出的問題，這些年在職籃之中已經看得非常清楚，從學生籃球進入到P.League+和T1的球員，若技術沒有提升，則很難在職籃獲得發揮空間和上場時間。
這些年PLG的歷屆新人王是高國豪、陳又瑋、白曜誠，而T1的歷屆新人王則是阿巴西、谷毛唯嘉和高錦瑋，皆為後衛，其中有5人是控球後衛，而兩聯盟在球隊有重要影響力的年輕球員，如：盧峻翔、林俊吉、謝亞軒、高錦瑋等等，也幾乎清一色是後衛，有競爭力的側翼和長人幾乎都是老將。國內籃壇後衛養成能力始終是頂尖，不過在側翼和內線球員方面，技術容易在一個階段之後出現停滯。
楊玉明對此表示，他認為現在的球員很幸福，國內職籃提供了一個很棒舞台，他們能得到很好的環境試煉，但可能因此在場上的時間和發揮空間也沒有以往來的多。而在過去SBL，「黃金世代」的好手有很多機會可以在場上磨練，甚至季後也有國家隊提供大量高強度比賽機會，所以進步得很快。
楊玉明強調，他認為目前國內的年輕球員都很有潛力，也認為他們不比自己當年差，但直言無論未來中華男籃要打歐式、美式、日式還是其他球風，提升球員個人動作都是必要的，如此台灣球員才有更好的競爭力，去和國外球員對抗，然後獲得教練信任和時間。
楊玉明希望能夠建立一個長期的計劃，讓自己的3 Point訓練團隊每年寒暑假都能夠回台灣各地，幫助台灣球員成長。今年在06月29-30日進行的台灣公益籃球訓練營是邀請制，將邀請約40名國內出色的HBL、UBA和職籃球員免費加入，提升能力。然後楊玉明還將舉辦臺灣明日之星籃球訓練營，從7月1日到\7月12日，採報名制度，讓國內其他球員能提升技術。
📌 台灣公益籃球訓練營
學生組：HBL. UBA
職業組：T1. P+
（活動日期）：113年06月29～30日
（活動時間）：09時30分
（活動地點）：臺北市金華國中
📌 臺灣明日之星籃球訓練營
【課程日期／地點】
※ 113/07/01〜113/07/05 台北市金華國中
※ 113/07/08〜113/07/12 台中市立人國中
※早鳥優惠〜即日起～05/ 31日止＄6