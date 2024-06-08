巨大麥當勞起司排堡現身街頭！驚見超逼真CG「牽絲公車」

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麥當勞史無前例推出超擬真漢堡牽絲影片，更釋出CG花絮影片，揭秘製作團隊如何利用精巧的CG技術，打造出逼真的起司牽絲效果。這段幕後花絮將讓觀眾更深入了解創意團隊的巧思與精湛技術。
影片中，路上開過一輛漢堡廣告公車，突然門一開，漢堡內的酥炸起司排隨著車門被拉開，竟真的牽起濃郁起司絲，引起一旁路人的注意，驚奇的畫面讓網友討論起影片真假。麥當勞團隊公開側拍製作花絮，動畫師製作影片時，實際去麥當勞買產品測試，觀察了起司拉絲的樣子，研究如何真實還原「微牽絲起司排雙牛堡」咬下的牽絲感，再透過電腦3D建模過程，製作拉開的動態縮時畫面，再銜接上物理效果測試，讓畫面中的起司成功拉絲，並呈現物理樣條連結，完成拉開美味牽絲特效完成品後，最後再合成影片，並與台中洲際棒球場實際拍攝畫面結合。
「微牽絲起司排雙牛堡」：濃郁起司回歸
牽絲公車影片讓不少人回憶起麥當勞去年推出期間限定「微牽絲起司排雙牛堡」，當時一上市便擄獲眾多起司愛好者的味蕾。這款漢堡不僅有滑順的切達起司片，更在內餡加入炸至酥脆的整塊「艾登起司排」，最後再淋上傑克起司醬，三種起司風味一次品嚐，一口咬下漢堡立即牽絲超幸福。如今微牽絲起司排雙牛堡將重磅回歸，忘不了黑色漢堡麵包與濃郁牽絲起司內餡的老饕們，準備再度一飽口福！