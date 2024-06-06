桂綸鎂替紀錄片《神木之森》配音 勾起全家出遊回憶：想再去一次
由臺灣公共電視與日本放送協會（NHK）共同製作的8K超高畫質紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》即將呈現臺灣觀眾眼前，今（6）日公視發布紀錄片主視覺與桂綸鎂華語旁白聲音演出花絮影片，桂綸鎂分享，在配音時勾起很多小時候的回憶，讓她想再次走訪阿里山。
記者李欣容／台北報導
《神木之森》力邀金馬影后桂綸鎂擔綱中文旁白，透過她溫暖而富有情感的聲音演出，讓觀眾更深刻體會阿里山的美麗與魅力。桂綸鎂曾多次擔綱影片配音，她說：「要怎麼用語速、音調能夠傳達正確的訊息之外，還能夠讓聽者可以看著影片同時身入其境。」這次是聲音的表演者，桂綸鎂也期待：「希望作為一個旅人跟著影片一起走一段旅程，讓身心靈都在這個狀態裡，我的聲音自然而然會被這些故事打動，會被山林包覆的感覺所誘發出不一樣的感受。」
小時候有跟家人搭乘過林鐵上阿里山看日出，桂綸鎂看到紀錄片時勾起很多過往回憶：「在乘坐鐵路的過程，會富含很多故事、會想起它們，會帶領我想要再次搭乘阿里山的鐵路，再一次去看日出。」
《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》由臺灣公共電視與日本NHK共同製作，以人眼可以辨識的最極致細膩度8K影像（一般HD電視的16倍）拍攝，並結合了22.2聲道收音技術，將阿里山壯麗景觀與森林鐵道呈現給世人。