名家論壇》陳冲／小鬼當家 問道於盲

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回顧現今美國政壇，川普雖在司法案件受挫，但募款數字不減反增，重返白宮機會不小。川普時代原任貿易代表的律師賴海哲(Lighthizer)，現仍是舉足輕重的幕僚，也是未來國務卿的熱門人選，去年出版新書，自述功績也策來茲，並大喇喇取名No trade is free，倒也一語雙關: 貿易不再自由，任何交易也不復無償。換言之，貿易上的分工合作將受限制，美國的援助保護，不再無代價，勞工權益應予保障，以往偏差的美國經貿政策，應該迅速修正。但長期以來，歐美教科書所教導的比較利益觀念也離奇失蹤，或成endangered species。有人說，看美國近三任總統行徑，碎片化已是趨勢，第47任誰做，應無差別，但如主事者是輕諾背信、成交後還要變卦，盟友就更難為了。
在經貿對峙情勢下，賴海哲等川普團隊，顯有濃厚的部落主義色彩。而大國博弈，眾所周知，美國係以中國為首席假想敵；為期提振經濟，扭轉劣勢，美國又必須以自由貿易為假想敵，台灣自然面臨雙重壓力，早已左支右絀。近一年來，國際貨幣基金(IMF)、世界經濟論壇等重量級團體，不少有心人士，包括IMF總裁喬治愛娃，均對碎片化的現象，表示憂心忡忡，認此現象持續，全球GDP將減少7%，此一數字等同在世界經濟地圖上抹去法國與德國。
小鬼當家，只是老幼咸宜的喜劇，至如狂人當家，再加上經濟學家擔憂的碎片化，希望不要轉為悲劇才好。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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