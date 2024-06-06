哪行業最快被AI取代？「這職業」機率99％ 眾超有感：已消失一半
「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台參與「台北國際電腦展」COMPUTEX，讓AI產業連帶受到大量矚目。就有一名網友好奇問「什麼行業會最快因為AI消失？」貼文曝光後，最多人有感受AI影響的就是客服人員，而過去也有分析指出，未來最快被AI取代的職業就是電話推銷員，機率高達99%。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在PTT發文，他以「什麼行業會最快因為AI消失？」為題，表示近期發現許多婚紗店倒閉，主因除了是單身族增加不少，AI的崛起也是一大原因，只要用手機自拍合照，在使用AI軟體就可以生成在埃及金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城等知名景點的外景婚紗照。
不只如此，還可以利用AI功能換幾百套禮服、各種髮型，讓拍婚紗變得省錢省時又省力，因此原PO也忍不住好奇問「這樣婚紗攝影這個行業應該會消失吧？未來有什麼行業、什麼職位會最快因為AI而消失？」
貼文曝光後，眾人紛紛點名「目前看起來是畫師，一堆AI圖、漫畫、動畫」、「聲音文字影像類的工作先被取代」、「計程車最快消失，中國一堆無人計程車了」、「翻譯吧，現在已經有眼鏡即時翻譯，也有櫃檯用透明玻璃即時翻譯了」。但多數人都認為客服人員已經有一半被AI取代，是目前受影響最大的行業，原PO也相當認同「這個有感，轉接真人要等半個小時。」
根據《websensa》報導，普華永道公司（PwC）曾分析未來各行業被AI取代的機率，排名第一就是電話推銷員（99%），接著依序為會計師（98%）、保險福利經理（96%）、櫃檯接待員（96%）、快遞員（94%）、零售銷售人員（92%）、校對人員（84%）、IT專員（65%）、市場研究分析師（61%）、廣告銷售人員（54%）。