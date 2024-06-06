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端午連假泡湯了！連9天雨掃全台　一圖看「各地氣溫、下雨熱區」

▲明（7）日天氣還是不穩定，南部要留意大雨，端午節連假受鋒面、西南風影響，降雨範圍也較廣。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲明（7）日天氣還是不穩定，南部要留意大雨，端午節連假受鋒面、西南風影響，降雨範圍也較廣。（示意圖／ NOWnews 資料照）

記者張志浩／綜合報導

水氣一天比一天多，今（6）日全台皆有明顯降雨，中央氣象署提醒，明（7）日天氣還是不穩定，全台民眾外出建議攜帶雨具，一直到週六（6/8），南台灣要特別小心局部大雨，各地沒下雨時感受則較悶熱；端午節連假後期還會有鋒面靠近台灣，預計一直到下週六（6/15），都是多雨的環境。

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明天天氣更加不穩定　南部嚴防大雨

氣象署預報員張峻堯指出，目前從台灣海峽往西南部沿伸的區域，都屬於「大低壓帶」，而明天低壓將會直接影響台灣，導致各地天氣不穩定，預估明後兩天水氣偏多，迎風面的南部及午後各地山區有「局部大雨」，且整天不定時有雷雨，其它地區雖然大致為多雲，但午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，由於明日風向轉「偏南風」，因此氣溫略有回升，各地低溫落在攝氏22至25度，高溫北台灣、東半部接近攝氏30度，中南部則普遍達到攝氏30度，因此沒有雨勢時，感受較為悶熱。

▲未來幾天水氣偏多加上鋒面較近，屬於容易下雨的天氣，端午節連假也難逃雨神同行。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天水氣偏多加上鋒面較近，屬於容易下雨的天氣，端午節連假也難逃雨神同行。（圖／中央氣象署提供）
端午節連假鋒面逼近　全台有雨到下週

張峻堯表示，週日至下週三（6/9至6/12），有一道鋒面位於台灣北部海面，屆時風向為「西南風」，大氣潮濕溫暖，因此降雨主要集中在迎風面的中南部，全天都有不定時的「局部短暫陣雨」或「雷雨」，其它午後有雷陣雨；由於鋒面位於台灣北部，並沒有和西南風直接相互作用，因此北台灣降雨不會像「典型梅雨季」一樣，出現特別劇烈的降雨。

張峻堯補充，下週四至下週六，鋒面仍在臺灣附近，中南部有短暫陣雨或雷雨，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，且西南風可能帶來更充沛水氣，不過具體位置、強度仍有不確定性；提醒民眾，未來幾天水氣偏多加上鋒面較近，屬於容易下雨的天氣，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

▲未來一週多的時間都是多雨模式，全台民眾外出建議攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週多的時間都是多雨模式，全台民眾外出建議攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）

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