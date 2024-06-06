搭上黃仁勳AI旋風？ 葳格畢業典禮首創AI機器人協助頒獎

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畢業典禮會場佈置數幅LED巨型螢幕，營造出動態的視覺效果，亦能即時呈現舞台上畫面。當畢業班級進場時，螢幕上播放的是學生透過生成式AI，繪製出心目中導師形象，有人變身霸氣十足的武則天，有人像股神巴菲特或彈力女超人，儘管形象各異，卻都形塑出導師超凡能力與認真教學，三年來帶領學生蛻變成長，讓導師看了既驚喜又感動，學生用不一樣方式，詮釋師生間深厚情誼。
今年畢業典禮最大亮點，莫過於AI機器人登場協助頒獎，呼應近來因黃仁勳來台掀起的AI旋風。在舞台上，模樣可愛的機器人與師生、主持人互動，並幫忙遞領巾與獎品等，扮演「聰明」助手，引來台下畢業生與家長驚呼連連。
副創辦人何永全表示，這場畢業典禮以「RETRIEVING拾起」為主題，勉勵畢業生在科技高速發展的時代，要拾起對未來的信心，勇敢面對挑戰；要拾起感恩與良善的心，堅定地追求夢想。執行董事吳菀庭則指出，葳格是全臺率先將AI導入教學的學校，也是全臺第一所Apple傑出學校，今天的活動是葳格教育與時俱進的最佳印證，走出校門的學生，各個皆擁有非凡的格局和與國際接軌能力。
除了為每位畢業生頒發畢業證書的環節，校方還比照歐美文化，為獲獎畢業生訂製五顏六色的「Graduation Stole畢業領巾」，象徵他們在校期間的成長與榮耀，也是來自母校的美好祝福。以本屆國中部第一名畢業的學生周品岑分享，能夠代表畢業生致詞，並獲得「創辦人獎」和獎品HomePod mini，內心感到無比激動。在葳格學習的時光很充實，可以感受學校對於學生的重視。
整場典禮充滿歡笑和淚水，學生們鞠躬感謝師長的教誨之情，以及家長的養育之恩，最後齊唱由畢聯會原創的畢業歌曲《翱翔》，為他們即將踏上的人生新旅程注入無限的希望。