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日本最美公主超親民！訪希臘穿620元平價衫　專家憂「過於輕浮」

▲日本佳子公主日前赴希臘展開了為期8天的正式訪問，總是滿臉笑容的她獲得許多好評，不過，佳子公主在行程中所穿的一件平價上衣掀起討論，意外引發正反兩面評價。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本佳子公主日前赴希臘展開了為期8天的正式訪問，總是滿臉笑容的她獲得許多好評，不過，佳子公主在行程中所穿的一件平價上衣掀起討論，意外引發正反兩面評價。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

為了紀念日本和希臘建交125周年，日本王室的佳子公主日前赴希臘展開了為期8天的正式訪問，這是佳子公主第3次的正式海外出訪行程，總是滿臉笑容的她獲得許多好評，有希臘媒體稱佳子公主為「東洋版的黛安娜王妃」。不過，佳子公主在行程中所穿的一件平價上衣掀起討論，意外引發正反兩面評價。

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▲佳子公主在參觀帕德嫩神廟時，穿了一件藍色的泡泡袖短袖針織衫，價格僅2990日圓、約620元新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
▲佳子公主在參觀帕德嫩神廟時，穿了一件藍色的泡泡袖短袖針織衫，價格僅2990日圓、約620元新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
根據日媒《女性自身》報導，佳子公主在參觀帕德嫩神廟時，穿了一件藍色的泡泡袖短袖針織衫，搭配白色長褲，藍白配色讓人聯想到希臘國旗。佳子公主的上衣來自日本品牌「Pierrot」，價格十分親民僅2990日圓、約620元新台幣，佳子公主當日穿搭的照片曝光後，同款上衣立即銷售一空。

這不是佳子公主第一次穿該品牌的衣服在海外活動中現身，許多網友盛讚佳子公主的親民時尚風格，繼而翻出佳子公主在希臘所穿的其他平價服飾，紛紛在社群網路上留言「對佳子公主的好感上升了」、「佳子公主好可愛」。

然而，同時也浮現出一些質疑的聲音。有宮內廳職員表示「在正式訪問中，這樣的服裝是否合適？」、「是否應該使用預算購買相應品質的新衣物？」、「王室應該有負責儀式職務的人員，卻沒人對她的服裝表達意見，真是不解」。

▲也有許多網友盛讚佳子公主的親民時尚風格。（圖／美聯社／達志影像）
▲也有許多網友盛讚佳子公主的親民時尚風格。（圖／美聯社／達志影像）
對此，靜岡福祉大學名譽教授小田部雄次表示，如果是私人旅行的話，穿著平價輕便的服裝是沒有問題的。然而，這是代表王室和國民的正式訪問，應該選擇不會對接待國造成失禮的服裝才是合適的。小田部雄次更指出，佳子公主穿著很容易被查出品牌的服裝出席公務行程，可能會被解讀為王室在替該品牌宣傳，與重視中立性的王室形象不符。

小田部雄次強調，親民的服裝和舉止確實可以建立起大眾對她的好感，也有助於王室的形象，但是在國家與國家之間的正式交流場合中，太強調「親民」可能會適得其反，讓接待國的民眾留下輕浮的印象，且也會讓日本國民對王室的尊嚴感到失望。小田部雄次認為，身為王室的「時尚代表」，除了親近感，還需要展現更多的責任和格調，因應場合謹慎地行動。

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