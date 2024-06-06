傅崐萁嗆覆議失敗卓揆下台！郭國文：自己俗辣不敢提倒閣
立院藍白聯手通過國會改革法案，相關函文昨日送至政院，政院今（6）日正式提出覆議，國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話院長卓榮泰三思，更嗆若覆議案沒有成功，卓榮泰要負政治責任下台嗎？對此民進黨立委郭國文表示，倒閣只需要三分之一立委連署、二分之一同意，過半的藍白一定可以通過，嗆為何不敢直接提倒閣，因為倒閣通過下一步，就是解散國會，傅只想把持自己權力，「自己俗辣不敢提倒閣。」
記者陳威叡／台北報導
傅崐萁喊話卓榮泰三思，更嗆若覆議案沒有成功要負政治責任下台嗎？郭國文質疑，為什麼覆議失敗不是由國民黨提出倒閣？有時候覺得傅崐萁是不是故意把臉拿出來給人打，怎麼一天到晚在胡說八道，如果傅覺得覆議失敗行政院長要下台，怎麼不敢說要提出倒閣？
郭國為說明，目前倒閣只需要三分之一立委連署、二分之一同意，因此、過半的藍白一定可以通過，既然認為覆議失敗要下台，那就提不信任案，但為什麼傅崐萁不敢提倒閣？因為倒閣通過下一步，就是解散國會。
郭國文說，掌控藍白的傅崐萁怎麼捨得放棄享受擴權後的國會，只想把持自己的權力，所以只能出一張嘴嗆人要下台，「但其實是他自己俗辣，不敢倒閣。」