全國中等學校暨身心障礙運動會頒獎典禮

113年全國中等學校運動會暨全國身心障礙國民運動會中，屏東縣分別榮獲16金32銀31銅及9金15銀9銅的佳績。縣長周春米今（6）日在藝術館為得獎的績優選手與教練舉行頒獎典禮，頒發總獎勵金達613萬元，感謝選手與教練們的辛苦付出。
記者莊全成／屏東報導
周春米表示，每位選手都是屏東的驕傲，此次屏東縣代表隊共奪得112面獎牌，選手們全力以赴永不放棄的精神，令人感到敬佩與光榮。為鼓勵屏東縣代表隊選手，特別頒發全中運獎勵金530萬7,651元及身心障礙國民運動會82萬8,853元，期望屏東囝仔能持續挑戰自我，並在10月的全民運上再創佳績。
周春米說，今年有許多新生代選手加入，謝謝選手們充分展現平時努力訓練的成果，也感謝教練們的辛苦付出。每年縣府團隊藉由舉辦頒獎典禮來鼓勵選手們持續突破身體的限制、發揮實力並超越自我極限。縣府團隊會做孩子們的強力後盾，讓選手們在體育競技的舞台上繼續發光發熱。
體發中心表示，此次屏東小將遠赴臺北參加全中運，其中，枋寮高中柔道選手呂心潔及潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤達成2連霸，新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷更是達成3連霸的壯舉。全國身心障礙國民運動會中，屏東代表隊囊括9面金牌，包括特奧三人制籃球1金、特奧羽球3金及特奧輪鞋競速5金。此外，屬於帕拉林匹克運動會競賽項目的肢障桌球選手李雅朱獲得個人單打賽第2名，她已連續10年獲得獎牌，是實力堅強的桌球老將。