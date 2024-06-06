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超越自我更上一層樓！中油石化事業部組隊參加林園端午賽龍舟盛事

▲台灣中油公司石化事業部組隊參加林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽，執行長黃三泰(右2)到場，為選手們加油打氣。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部組隊參加林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽，執行長黃三泰(右2)到場，為選手們加油打氣。(圖／中油石化事業部提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰、副執行長吳祐明及行政室主任王俊堯於今(6)日上午，到林園區中芸漁港，慰問參加林園端午賽龍舟盛事認真練習的同仁，並貼心準備西瓜及運動飲料等消暑、補體力的補給品，為同仁加油打氣，勉勵同仁超越自我全力以赴，更上一層樓為事業部爭取榮譽。

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▲台灣中油公司石化事業部組隊參加林園端午賽龍舟盛事，執行長黃三泰(中)、副執行長吳祐明(右)到場，為選手們加油打氣。(圖／中油石化事業部提供)
▲台灣中油公司石化事業部組隊參加林園端午賽龍舟盛事，執行長黃三泰(中)、副執行長吳祐明(右)到場，為選手們加油打氣。(圖／中油石化事業部提供)
林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽將於6月8日開幕，台灣中油石化事業部今(113)年組成A、B共2隊參賽，選手們均不畏風雨及盛夏的太陽，利用時間練習。

中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽是林園地方的年度盛事，過去雖受疫情影響，導致龍舟賽停辦多年，然而在疫苗問世、民眾生活漸步入軌道後，這項傳統今年再次重出江湖，石化事業部聽聞此消息後，即出錢出力。

▲中油公司石化事業部組隊參加林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽選手練習的情形。(圖／中油石化事業部提供)
▲中油公司石化事業部組隊參加林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽選手練習的情形。(圖／中油石化事業部提供)
黃三泰說，上次的龍舟賽，石化事業部報名3隊，拿下廠商組亞、季軍及社女組殿軍的佳績，期許同仁今年超越自我，更上一層樓，活動中也要注意自身安全。

▲中油公司石化事業部執行長黃三泰(右6)、副執行長吳祐明(右4)及行政室主任王俊堯(右8)到場，為選手們加油打氣。(圖／中油石化事業部提供)
▲中油公司石化事業部執行長黃三泰(右6)、副執行長吳祐明(右4)及行政室主任王俊堯(右8)到場，為選手們加油打氣。(圖／中油石化事業部提供)
黃三泰指出，石化事業部深耕林園地區多年，一直積極參與地方大小活動，也承諾會不斷精進工廠工安及環保標準與作為，以確保民眾居住安全，維持與地方融洽的「好厝邊」關係。

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