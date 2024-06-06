超越自我更上一層樓！中油石化事業部組隊參加林園端午賽龍舟盛事
台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰、副執行長吳祐明及行政室主任王俊堯於今(6)日上午，到林園區中芸漁港，慰問參加林園端午賽龍舟盛事認真練習的同仁，並貼心準備西瓜及運動飲料等消暑、補體力的補給品，為同仁加油打氣，勉勵同仁超越自我全力以赴，更上一層樓為事業部爭取榮譽。
記者黃守作／高雄報導
林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽將於6月8日開幕，台灣中油石化事業部今(113)年組成A、B共2隊參賽，選手們均不畏風雨及盛夏的太陽，利用時間練習。
中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，林園區中芸漁港傳統龍舟錦標賽是林園地方的年度盛事，過去雖受疫情影響，導致龍舟賽停辦多年，然而在疫苗問世、民眾生活漸步入軌道後，這項傳統今年再次重出江湖，石化事業部聽聞此消息後，即出錢出力。
黃三泰說，上次的龍舟賽，石化事業部報名3隊，拿下廠商組亞、季軍及社女組殿軍的佳績，期許同仁今年超越自我，更上一層樓，活動中也要注意自身安全。
黃三泰指出，石化事業部深耕林園地區多年，一直積極參與地方大小活動，也承諾會不斷精進工廠工安及環保標準與作為，以確保民眾居住安全，維持與地方融洽的「好厝邊」關係。