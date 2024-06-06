央行利率決策關鍵！5月CPI年增2.24%破警戒線　房租漲幅28年新高

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在368個查價項目，扣除5項5月非屬產季水果，上漲者272項，持平者8項，下跌者83項，其中價格漲幅較大的包括高麗菜漲58.28%、小白菜漲36.90%、木瓜漲20.45%、金飾及珠寶漲16.98%、診所掛號費漲13.94%、中藥材漲9.96%、語言學習費漲9.34%、其他自付費處方藥品自付費等漲8.76%、其他食用油橄欖油等漲8.73%、國外旅遊團費漲4.65%、麵類調理食品漲4.22%、火鍋漲4.19%、中式麵食如炒麵、小籠包漲3.19%、中式早點如燒餅、飯糰漲3.04%、麵包漲2.74%、中式米食如便當、滷肉飯漲 2.61%、中式以外料理漲2.57%等。
至於價格下跌的有芭樂跌30.58%、雞蛋跌14.89%、馬鈴薯跌11.99%、洋蔥跌10.85%、公共汽車票跌8.27%、電視機跌8.10%、
客運汽車票跌7.77%、行動電話跌5.87%、國內旅遊團費跌2.92%。
7大類中變動影響較大者，包括醫藥保健類漲3.45%，主因部分醫療院所調漲掛號費及2023年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲5.66%。
至於食物類漲3.43%，主因蔬菜及水果受天候不穩影響，價格分別漲11.75%及8.66%，加以食用油、調理食品、外食費亦各漲5.17%、3.32%、2.79%，惟蛋類因需求降低及上年缺蛋期間的高基數，價格下跌12.54%，抵銷部分漲幅。
雜項類也漲2.43%，主因金飾及珠寶等個人隨身用品隨國際金價行情上漲，加上理容服務費調漲所致；居住類漲2.32%，主因電費、住宅維修費及房租分別上漲4.48%、2.63%及2.60%所致，其中房租漲幅更創28年新高；教養娛樂類漲1.56%，主因跨境旅遊需求仍殷，支撐娛樂服務費用價格，加以補習及學習費上漲3.54%所致。
按商品性質別觀察，商品類上漲1.97％，其中非耐久性消費品含食物及能源等漲2.90%，半耐久性消費品漲0.18%，耐久性消費品
漲0.84%；服務類漲2.49%，其中醫療費用漲5.66%，外食費漲2.79%。
若按購買頻度別觀察，「每月」至少購買1次者漲2.96%，主因蔬果、外食費及醫療費用漲幅較高；「每季」至少購買1次者漲3.28%，主因停車費及家庭用電漲幅較高「每季購買不到1次」者漲1.43%。