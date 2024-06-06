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誠品史上最大特賣會！文創周邊「出清5折」　中文書單本不用85元

▲誠品書店歷來最大特賣盛會即將於明（7）日登場，於誠品生活新店3樓舉辦， 500坪寬闊空間匯聚逾15萬種超值書籍和特色選品包括文創周邊商品5折。（示意圖／取自誠品書店臉書）
▲誠品書店歷來最大特賣盛會即將於明（7）日登場，於誠品生活新店3樓舉辦， 500坪寬闊空間匯聚逾15萬種超值書籍和特色選品包括文創周邊商品5折。（示意圖／取自誠品書店臉書）

記者鍾怡婷/綜合報導

誠品書店歷來最大特賣盛會即將於明（7）日登場，於誠品生活新店3樓舉辦， 500坪寬闊空間匯聚逾15萬種超值書籍和特色選品包括文創周邊商品5折、萬件文具禮品3折，中文圖書最低不用85元、外文圖書也都百元有找。此外， 博客來迎接夏季，年度「618夏購狂歡派對」火熱登場，一次推出三大優惠活動檔期。

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誠品書店歷來最大特賣盛會「萬物市集」明（7）日至23日於誠品生活新店3F「實驗場」登場，推在誠品才買得到的獨家限定商品全面5折起，像是京都人氣設計品牌SOU・SOU迷你切割墊，能輕鬆摺疊成A5尺寸，方便攜帶又好收納；SOU・SOU廣為人知的分趾襪和口金包也融合經典十數、微笑等和風紋樣，等著粉絲一次收藏！

▲（圖／誠品提供）
▲誠品才買得到的獨家限定商品全面5折起，像是京都人氣設計品牌SOU・SOU迷你切割墊（圖左）。（圖／誠品提供）
此外，現場除了有超過5萬本的中文圖書最低6本500元，精緻雕花鏤空設計的《Peep Inside a Fairy Tale》經典童話系列白雪公主與七矮人，以及身歷其境的星際大戰立體書《Star Wars : The Ultimate Pop-Up Galaxy》也首度下殺3折。被譽為建築詩人的《建築師王大閎》論述與回憶專書79折即可入手收藏。

活動期間新店鄰居憑活動DM截角消費不限金額，即贈神秘好禮乙份；遠道而來的消費者亦可出示當日台/高鐵票根，單筆消費滿1,500元即可現折100元（每人每日限折乙次）；誠品會員單筆消費滿1,000元同享100元購書金（限使用於誠品生活新店4F書店，每日限一次），消費滿2,000元送木匠兄妹馴鹿掛架（每卡限兌換乙份），消費滿5,000元以上會員點數5倍送（含原消費累計1倍點數回饋）。

🟡誠品書店【萬物市集】
時間：6/7(五)-6/23(日)
地點：誠品生活新店 3F 實驗場

▲ 誠品書店史上最大拍賣特賣盛會「萬物市集」。（圖／誠品提供）
▲ 誠品書店史上最大拍賣特賣盛會「萬物市集」。（圖／誠品提供）
此外， 博客來迎接夏季，年度「618夏購狂歡派對」火熱登場，即日至6月19日，定商品下殺68折、曬書市集最低69元起，OKAPI餐廚系列限時優惠199元起。首波活動即起至6月8日前，每日上午10點和中午12點，限時推出168元和618元的超值商品； 第二波活動6月9日至6月16日，每日推出不同品類的特價商品，最低滿額享9折優惠，包括3C家電、美妝日用、以及美食/保健/寵物相關產品。

緊接著6月17日至6月19日「618年中大促」最後衝刺，限時折扣「下殺68折」，眾多商品下殺618元，像是香草集洗髮精、雅漾防曬乳等。6月7日到6月19日超商取貨結帳不限金額，登記送限量中杯冰美式，預計活動檔期可帶動整體業績較去年同期成長1成以上。

▲博客來「618夏購狂歡派對」168元、618元商品整點搶購。（圖／博客來提供）
▲博客來「618夏購狂歡派對」168元、618元商品整點搶購。（圖／博客來提供）

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