誠品史上最大特賣會！文創周邊「出清5折」　中文書單本不用85元

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此外，現場除了有超過5萬本的中文圖書最低6本500元，精緻雕花鏤空設計的《Peep Inside a Fairy Tale》經典童話系列白雪公主與七矮人，以及身歷其境的星際大戰立體書《Star Wars : The Ultimate Pop-Up Galaxy》也首度下殺3折。被譽為建築詩人的《建築師王大閎》論述與回憶專書79折即可入手收藏。
活動期間新店鄰居憑活動DM截角消費不限金額，即贈神秘好禮乙份；遠道而來的消費者亦可出示當日台/高鐵票根，單筆消費滿1,500元即可現折100元（每人每日限折乙次）；誠品會員單筆消費滿1,000元同享100元購書金（限使用於誠品生活新店4F書店，每日限一次），消費滿2,000元送木匠兄妹馴鹿掛架（每卡限兌換乙份），消費滿5,000元以上會員點數5倍送（含原消費累計1倍點數回饋）。
🟡誠品書店【萬物市集】
時間：6/7(五)-6/23(日)
地點：誠品生活新店 3F 實驗場
此外， 博客來迎接夏季，年度「618夏購狂歡派對」火熱登場，即日至6月19日，定商品下殺68折、曬書市集最低69元起，OKAPI餐廚系列限時優惠199元起。首波活動即起至6月8日前，每日上午10點和中午12點，限時推出168元和618元的超值商品； 第二波活動6月9日至6月16日，每日推出不同品類的特價商品，最低滿額享9折優惠，包括3C家電、美妝日用、以及美食/保健/寵物相關產品。
緊接著6月17日至6月19日「618年中大促」最後衝刺，限時折扣「下殺68折」，眾多商品下殺618元，像是香草集洗髮精、雅漾防曬乳等。6月7日到6月19日超商取貨結帳不限金額，登記送限量中杯冰美式，預計活動檔期可帶動整體業績較去年同期成長1成以上。