輝達慶功宴！黃仁勳一家四口到場 曝對COMPUTEX印象最深刻的地方
輝達執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展COMPUTEX，活動接近尾聲，輝達今（6）日在晚間台北市中山區雙城街上的「欣葉台菜」舉行慶功宴，宴請180名員工，黃仁勳也在現場透露，感謝輝達的員工以及他們的努力，有媒體問到，對此COMPUTEX印象最深刻的地方，黃仁勳表示「令人驚豔的技術」，所有他的員工與身邊的人都對這個新的時代感到興奮，「人工智慧即將到來，而台灣會幫助世界建立AI的基礎設施，所有的事情就從這裡（指台灣）開始，我為所有人感到自豪。」
記者林莞茜／綜合報導
黃仁勳今晚不到6點，就與妻子 Lori 雙雙抵達餐廳，除此之外，兒子黃勝斌、女兒黃敏珊也都一同到場，現場除了媒體都到訪外，還有不少粉絲也都守候在外，都是為了看他而來，並搶著跟他簽名、拍照，還有仁愛國小的學生拿桌球拍要求黃仁勳幫他簽名，也有人準備棒球、黃仁勳的書，甚至還有禮盒、名片、報紙等物品，黃仁勳都大方得一一滿足粉絲的期待。
據了解，黃仁勳訂約17桌酒席，宴請180名輝達員工共同慶祝今年COMPUTEX的結束，黃仁勳也在用餐前向媒體表示，很感謝輝達的員工以及他們的努力，至於COMPUTEX之後的計畫，他則表示「打算回家了，但是今年絕對還會再來台灣」。