遠見評比六都之冠 蟬聯「五星首長」盧秀燕：繼續努力

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《遠見雜誌》今日下午在台北香格里拉遠東大飯店舉行「2024縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮」，由遠見・天下文化事業群創辦人高希均頒獎給今年5位「五星首長」；《遠見雜誌》雜誌總編輯李建興也針對此次滿意度調查結果說明。
盧市長發表感言提到，5年半前就任台中市長時，與執政團隊共勉，希望同仁雖然是公務人員，但不要與市民產生距離感；雖然有時會覺得疲累，但若將市民當作家人般照顧，做起事來就會甘之如飴，在執行政策時也會多為市民家人著想。
她強調，市府團隊將台中當作大家庭般守護與建設，無怨無悔付出且不求回報，許多市民都能感受到市府團隊的努力跟真誠，給予很多鼓勵。對此，她特別感動，也要感謝團隊的用心付出，讓台中這座城市更加幸福宜居。
盧市長舉例，很多市民朋友一看到她，都稱呼她為「媽媽市長」，3歲牙牙學語的小朋友一看到她就會「媽媽、媽媽」地喊，包括高齡80歲的阿公阿伯也不例外，感覺十分親密，這是她最大的收穫。她也說，台中這座城市素來被稱為「搖擺州」，市民務實又理性，要拿到「五星首長」不容易，感謝大家的鼓勵，她會與市政團隊繼續努力來回報大家。
《遠見雜誌》今年適逢創辦30週年，5月27日公布2024縣市長施政滿意度調查，台中成績最耀眼，八大面向平均滿意度較去年進步1.5個百分點，達到70.3%，是六都唯一滿意度超過7成的縣市。其中「經濟與就業」、「教育」、「醫療衛生」三面向表現亮眼，皆居六都第一，尤其「醫療衛生」表現獲得市民8成肯定、「教育」滿意度76.7%，「經濟與就業」、「觀光休閒」及「教育」等面向滿意度，也都創下歷年新高。