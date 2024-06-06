七期豪宅建案爆6億價金流向成謎 出售30餘戶無法過戶

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根據4月9日的支付令命顯示，早在2022年6月30日，同心合意創業、喜正創業兩家投資公司，和新朗興業簽約訂購戶別為「23A」及「23B」的2戶豪宅，總價各為6346萬元、6362萬元，卻遲遲無法過戶。同心合意創業、喜正創業以新朗興業台灣分公司應返還已給付之簽約款635萬元、636萬元為由，向台北地方法院聲請聲請核發支付命令。但新朗興業台灣分公司法定代理人沈靜宜已出境，至今未入境。
位於台中七期的新朗日匯最早於2014年推出預售，當時規劃坪數超過160坪，最高開價達80萬元，是大坪數豪宅建案。根據實價登錄今年1月29日的更新資料，目前成交22戶，尚有128戶乏人問津。新朗日匯建案命運多舛，傳出中資接管，房仲業者認為銷售恐雪上加霜；未料在中資接管之前，又爆出從去年底到今年2月止，突然以6折低價出售30餘戶。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，以現金買房可省去向行庫申貸的程序，加速購屋流程，加上賣方能盡早拿到錢，被認為更有利於議價，因此有些財力豐厚的富豪，不排斥以現金交易作為購屋的付款方式。
然而一口氣將大筆資金直接交給對方，恐面臨對方拿了錢就跑的詐騙風險，導致房財兩失；且大筆金錢流出，也將降低個人金流的運作彈性；加上現今洗錢防制嚴謹，大額的現金交易，有可能被懷疑具洗錢可能性而遭到調查，徒增不必要的麻煩。