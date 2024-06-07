塞爾提克VS獨行俠NBA總冠軍賽五大看點！厄文對尬哈勒戴成關鍵

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對於綠衫軍塞爾提克而言，除了去年東區決賽輸給邁阿密熱火，這支球隊已經在3年內2度闖進總冠軍賽，但對手這次已經不是金州勇士隊，也不是去年冠軍丹佛金塊，而是全新的獨行俠，要如何限制獨行俠「雙衛」Luka Doncic與 Kyrie Irving會是關鍵，尤其獨行俠兵強馬壯，被看好有機會衝擊冠軍。
塞爾提克這邊則是前獨行俠棄將Kristaps Porzingis要復仇，但他將遇上同樣曾被豆城球迷厭惡的 Kyrie Irving，這兩位球員都在不對的時間遇到不對的團隊，因此陰錯陽差走上不同的道路，但卻又在總冠軍賽狹路相逢，可能會是比賽的關鍵。
以下為五大看點：
1.新生代門面之爭
Jayson Tatum和Luka Doncic都是當家球星，也是聯盟新生代球員的代表，兩人今年例行賽均入圍年度第一隊，在季後賽都是主將等級的存在，分區決賽中，Jayson Tatum和Luka Doncic均為隊內得分、籃板、助攻全隊第一名。在此之前能做到三項數據第一併帶隊進入總決賽的只有4人，分別為Jason Kidd、Tim Duncan、「詹皇」LeBron James和Nikola Jokic等人。這次比賽就看兩位球星發揮，並且將撐起「後勇騎大戰」時代的超級巨星。
2.完美復仇之旅
Kristaps Porzingis被交易到獨行俠後，他曾被期待與Luka Doncic一起長期搭檔，最後卻被交易，Kristaps Porzingis一度會是獨行俠重建的基石，沒想到卻成為過客，這次總冠軍賽他又可以復出，對戰老東家，可說是很奇妙的相遇。
Kyrie Irving面對塞爾提克已經遭遇10連敗，其中包括在塞爾提克主場的5連敗，以及2022年季後賽被塞爾提克4-0橫掃。Kyrie Irving要如何打破心魔終結連敗將是獨行俠球迷的一大期待。
3.外線大戰還是內線決勝負？
塞爾提克例行賽以5-out戰術橫掃聯盟，取得了64勝18負全聯盟第一戰績，外線投射能力不容小覷。Kristaps Porzingis、Al Horford都具有不可忽視的外線投射能力，獨行俠在對位上雖然有明顯劣勢，不過我們也曾看過獨行俠在西區決賽如何利用錯位打得對手在關鍵時刻疲於奔命，Luka Doncic能否給予球隊適時外線，利用錯位切入製造空間跟外線機會，會是關鍵。
此外，新秀Dereck Lively II 與禁區另一主力Daniel Gafford是否可以在禁區逞威，也會關係這系列賽的勝負，獨行俠需要這兩位好手鞏固籃框，如何拉開更好的距離讓Luka Doncic等更好進攻，也是獨行俠的課題。
4.冠軍後衛對決
兩隊先發陣容中均有一位冠軍後衛，那就是Kyrie Irving與Jrue Holiday，Kyrie Irving曾在2016年代表騎士隊獲得NBA總冠軍，Holiday曾在2021年代表公鹿獲得NBA總冠軍。
值得一提的是，兩人曾在2021年東區四強賽正面對決，Kyrie Irving在第四戰傷退，公鹿鏖戰7場後最終取勝。Kyrie Irving因為離開綠衫軍、籃網，被認為是「不斷擺爛」，但他來到獨行俠找到獲勝機會，一旦讓他找到機會全力以赴，可能就會直衝冠軍。
Jrue Holiday的價值在於防守跟外線，他可以守住對方大將，因此他跟Kyrie Irving的對位，將會是這次系列賽的關鍵對決。
5.為家人而戰
獨行俠球員Dereck Lively II的母親在季後賽前過世，Dereck Lively II強忍悲痛在球場徵戰。獨行俠晉級總冠軍賽之後，他寫下：「（媽媽）繼續在天上見證吧。」
此外，綠衫軍Xavier Justis Tillman Sr.的父親在東區決賽前離世，Xavier Justis Tillman Sr.放出自己與父親的照片和影片並寫下：「我會永遠愛你❤️ 我們會很快再見面的🤝🏾🙏🏾」。
在這次總冠軍賽，除了比賽之外，還有很多隱藏的意義，包括兩隊都是很久沒有奪冠，超過10年以上，兩地球迷都因為勇士、騎士以及湖人等球隊影響，不知道冠軍滋味，而在獨行俠球迷而言，有機會迎接新的世代來臨，Luka Doncic將有機會成為統治NBA的歐洲巨星。