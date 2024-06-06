謊稱靈媒幫驅魔！4位中國人在日本組團詐騙逾億日圓 台女也受害
有4名中國人在日本組團行騙，在路上用中文向人搭話，以「不驅魔就會變得不幸」話術吸引他人注意，接著趁「驅魔儀式」進行的過程中下手行竊。日本警方表示，類似手法在日本各地接連出現，今年5月才有一位台女受騙，4人至今已經犯案30餘起，總共得手金額高達1.2億元日圓、約2500萬元新台幣，將進一步追查背後是否有更龐大的犯罪集團參與其中。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，這4位中國籍男女於5日遭到逮捕，他們以驅魔手段進行詐騙，先在路上用中文跟人搭話，謊稱「我正在找藥局，你知道在哪嗎」，接著再有另位同夥假裝是經過的路人，上來接話說「我知道藥局在哪，我們一起過去吧」。
若受害者答應隨同前往藥局，途中他們就會以聊天方式打聽受害者個人資訊，到藥局後第3位同夥再現身稱要介紹「大師」給受害者認識，這位假扮成靈媒師的人利用先前同夥聊天時得知的情報，來取信於受害者，接著再以「不驅魔就會變得不幸」的話術，建議受害者進行驅魔儀式。
驅魔儀式要求受害者帶來現金和首飾，聲稱要進行「淨化」，其實是在過程中將財物用鹽巴調包偷走。這一套流程環環相扣，詐騙團伙各自扮演不同的角色，讓受害者放鬆戒心，最後又稱「淨化」儀式要等兩週才能完成，等時間到了受害者發現財物被竊取後，他們早已轉移到另一地繼續行騙。
警方表示，從2023年10月以來，這4人用相同手法在日本全國各地犯案30餘起，得手金額高達1.2億元日圓，由於他們皆以中文搭話，受害者都是講中文的人士，將進一步調查背後是否還有犯罪集團參與其中。