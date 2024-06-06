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BLACKPINK Lisa熱吻LVMH三公子21秒片外流！戀情不藏引爆脫粉潮

▲BLACKPINK成員Lisa（左）跟LVMH三公子Frédéric Arnault，日前共遊巴黎，甚至還在遊艇晚宴上大方熱吻21秒，而這一舉動不僅登上微博熱搜，也意外引爆Lisa的脫粉潮。（圖／frederic.arnault、Vogue Thailand、Lisa IG）
▲BLACKPINK成員Lisa（左）跟LVMH三公子Frédéric Arnault，日前共遊巴黎，甚至還在遊艇晚宴上大方熱吻21秒，而這一舉動不僅登上微博熱搜，也意外引爆Lisa的脫粉潮。（圖／frederic.arnault、Vogue Thailand、Lisa IG）

記者施以慧／綜合報導

韓國女子天團Blackpink的泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子，同時也是全球首富之子的Frédéric Arnault的祕密戀情曝光後，雖然兩人始終未對外證實，不過近期卻爆出兩人一同在巴黎參加晚宴的畫面，Lisa甚至完全沒有要隱瞞，在晚宴現場還大方與緋聞男友熱吻21秒，事後不僅被網友拍下後上傳網路，還秒登熱搜，甚至Lisa的粉絲還揚言要脫粉。

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Lisa與緋聞男友LVMH三公子Frédéric Arnault的戀情可以說是叫人霧裡看花，雖然兩人至今都未對外證實戀情，但兩人日前才被粉絲目擊現身位於巴黎的羅丹美術館花園，Lisa與男方一邊走走逛逛還一同吃冰，互動像極情侶。如今關於兩人的最新近況也曝光，微博熱搜現在不但出現一條「Lisa三公子宴會接吻」的關鍵字，還有一段21秒的影片流出。

▲畫面雖然模糊，但明顯可見Lisa（左）與（右）站在一起，兩人還大方接吻，親密舉動全被網友目擊。（圖／翻攝自微博）
▲畫面雖然模糊，但明顯可見Lisa（左）與Frédéric Arnault（右）站在一起，兩人還大方接吻，親密舉動全被網友目擊。（圖／翻攝自微博）
畫面中，Lisa與緋聞男友在位於巴黎的一艘遊艇上，隨著音樂搖擺，來到氣氛最高潮時，兩人竟然當場開始接吻，雖然因為燈光較暗、鏡頭較遠，畫面有些模糊，但仍可以明顯看出女方確實是Lisa。

該影片曝光後網友的評論非常兩極，有粉絲激動喊道：「天哪祝福」、「嗑到了」、「全網最甜沒人反對吧」、「好幸福！」同時也有網友心碎表示「自始至終沒有把我們粉絲當一回事」、「感覺她現在就在圍著那男的轉」、「這次真的脫粉了」、「趕快退圈結婚生子吧。」

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