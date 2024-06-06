「台版藍可兒」案！母女搭電梯消失16年 家屬聲請死亡宣告獲准
彰化縣社頭鄉37歲的劉姓女子，在2008年1月份與丈夫張男發生爭執後，帶著4歲女兒離家，不料母女倆前往員林的財經大樓電梯後卻從此音訊全無，轉眼間16年過去行蹤仍成謎，因此被稱為「台灣版藍可兒」案，日前本案重大關係人張男意外身亡，而最新消息指出，劉女家人也在去年12月向地院聲請死亡宣告獲准，案件真相恐永遠石沉大海。
記者陳苾暐/綜合報導
劉女因不堪張姓丈夫家暴，2008年1月20日與其爆發激烈爭吵，劉女在盛怒之下遂帶著女兒離家失蹤，由於張男四處找不到2人，因此當晚便緊急向警方報案，案經調查，警方發現母女兩人曾騎機車到員林市育英路財經大樓。
根據大樓監視器畫面，警方發現劉女動作不太尋常，當晚8時40分，劉女將機車停在大樓門口後並沒有取下鑰匙，反而直接走進大樓，在8時47分時，劉女與女兒進入電梯，劉女先是將自己外套脫掉，再幫女兒脫下外套，後續還將身穿的拖鞋與兩件外套丟棄在電梯角落，於11樓頂層離開電梯後，從此人間蒸發。
警方調閱上百支監視器，仍無法找到劉女攜女兒走出大樓的畫面，警方也查看大樓水塔等處，深怕劉女想不開爬進水塔，但最後還是一無所獲，逐一清查各層住戶也沒有任何進展，導致本案僅能成為失縱案，無法以刑案對張男進行偵辦。
面對自己太太與女兒失蹤，張男不僅不擔憂還天天買醉，面對警方的質疑，也擺出消極態度，不料去年底張男到住家頂樓修理水塔時，竟意外踩空摔落，最終因頭部重創不治，也讓這起懸案留下一團迷霧。