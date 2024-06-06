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莫迪連任感謝賴清德祝賀　中外交部急批：印度應警惕抵制台灣圖謀

▲印度現任總理莫迪（Narendra Modi）取得連任後感謝總統賴清德的祝賀，中國外交部則表示已向印度方抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度現任總理莫迪（Narendra Modi）取得連任後感謝總統賴清德的祝賀，中國外交部則表示已向印度方抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

印度國會大選落幕，現任總理莫迪（Narendra Modi）當選連任後，我國總統賴清德在X平台發文祝賀，莫迪也回應感謝祝賀，並稱期待台印之間關係更加緊密；中國外交部發言人毛寧在週四（6）的例行記者會上對此則表示，中國已向印度表達抗議，更稱印度政府「理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀」。

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台灣總統賴清德今天6月5日在X平台發文祝賀印度總理莫迪當選連任。莫迪感謝賴清德的祝賀，並表示期待加強台印之間的關係，深化經貿與科技夥伴關係。

印度國會選舉開票結果出爐，現任總理莫迪率領的執政聯盟在國會取得292個席位，儘管未能取得理想中的壓倒性勝利，但在國會擁有過半席次也意味，莫迪成功取得第三任期連任。我國總統賴清德也透過X平台表達祝賀，莫迪則轉發該篇貼文，並表示謝謝他的祝賀，「期待台印之間的關係更緊密，深化互惠的經貿與科技夥伴關係」。

中國官媒《環球時報》指出，中國外交部發言人毛寧被問及此事時，她先是強調中國一貫堅決反對建交國「同台灣當局進行任何形式的官方交往」，接著又重申「世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

毛寧也提到，印度「對此有嚴肅的政治承諾」，因此「理應認清、警惕並抵制台灣當局的政治圖謀」，並稱已經對印度當局提出抗議。

現場記者則追問，為何中國要對印度提出抗議，毛寧對此則回應表示，印度是中國的建交國，「中國一貫反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方交往，這一立場是非常明確的，印度也是非常清楚的。對於一個中國原則，印方也是做出了嚴肅的政治承諾的，所以我們認為印度方面應當認清警惕，並且抵制台灣當局的政治圖謀，不要做違反一個中國原則的事情。」

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