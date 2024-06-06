李多慧首次編舞大翻車！「蕾絲矇眼」搖晃上半身 粉絲嘆：好低俗
目前任職於中職味全龍，擔任「小龍女」的人氣啦啦隊女神李多慧，近期擔任「Captain」，負責舞蹈和服裝的安排，日前李多慧的首次編舞也正式在球場上曝光，畫面中她帶著成員擺出性感姿勢，拿出「蕾絲」矇眼，還穿上超短上衣，渾圓上圍讓人看得目不轉睛，但也引來兩極評論，有的粉絲認為這樣非常好看，也有部分網友不願買單，表示：「有夠低俗」、「是棒球場還是牛肉場？」
記者施以慧／綜合報導
李多慧日前在台北大巨蛋的龍星大樂主題日，和成員帶來首次由她編舞的表演，只見她身穿短版上衣，還搭配領帶，標配的迷你熱褲加上大腿環。前段表演成員們用蕾絲矇住眼睛，接著在中後段拿走蕾絲，隨著音樂扭動，晃動上半身的動作使上圍成為焦點。
部分粉絲認為李多慧的表演賞心悅目：「她的舞蹈能力比其他台灣人好太多了」、「心裡面髒看什麼？都是髒的啦」、「多慧到龍隊，明顯讓啦啦隊品質有提升。自己也越來越有領導者的風範了」、「到底為什麼都要嘴她啊，她超漂亮的啊！」
但也有網友看傻眼，認為這樣的舞蹈太過搔首弄姿，已失去應援本意，「有很多小孩在看的啊」、「真的不是在制服店嗎」、「以前啦啦隊秀身材、秀性感，現在為了吸睛怎麼越來淫蕩，越來越低俗」、「啦啦隊有些舞蹈上己經變質了。」李多慧人紅是非多，先前才因為個人見面會票價太高被砲轟，這次又因為編舞而慘遭網友炎上，負面消息也因此再多一筆。