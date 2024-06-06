Dan Hurley被湖人看中的原因曝光！戰術涵養高　善於激發球員潛力

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此前根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，Redick似乎正從湖人帥位爭奪戰中脫穎而出，他在社群網站上寫道：「湖人正在將JJ Redick視為球隊下一任總教練人選的領跑者，最快會在總冠軍賽後官宣」。但沒想到從過一天，最新的消息的版本卻完全不同。
ESPN表示，湖人已經與Hurley進行了初步接觸，雙方計劃在未來幾天展開進一步的討論，還指出Hurley從一開始就是湖人尋找新任主教練的核心目標人選之一。弔詭的是在此前主流媒體報導中，他的名字並不常見。
Hurley在NCAA資歷顯赫，他目前擔任康乃狄克大學總教練，已率領康大連續2年奪得NCAA總冠軍。消息人士透露，湖人隊籃球運營副總裁兼總經理Rob Pelinka和老闆Jeanie Buss渴望與Hurley正式討論他們的願景，他們希望這位擁有戰術敏銳性和出色激發球員能力的教練合作，將其執教理念與湖人品牌結合起來。
Hurley擅長進攻戰術和球員發展 適合湖人前景
51歲的Hurley一直都渴望能執教NBA球隊，湖人這支籃球界最成功的球隊，自然也是他求職的目標之一。Wojnarowski指出，LeBron James一直很欣賞Hurley複雜的進攻體系，這將是前者的一個重要優勢。
Wojnarowski表示，「假設James以自由球員身份重返洛杉磯，則湖人有可能會在本月的選秀中用第55順位選秀權選中南加州大學後衛Bronny James，這使得Hurley成為更有吸引力的候選人。如果發生這種情況，James將有機會與他的兒子一起打球，而Hurley和他的教練團將負責Bronny的職業發展。」
另一方面Anthony Davis的意見也被湖人球團看中，球隊一直確保他在選帥事務中能充分表達自己的意見。湖人可能選中Hurley的另一個原因是，在聯盟越來越嚴格的團隊薪資規定，讓湖人這種球隊要用交易補強的方式更受限，因此球員發展顯得越來越重要，總教練如何激發球員潛力被球團所看重。
湖人隊擁有Sutin Reaves、八村塁和Max Christie 等年輕球員，管理層相信他們在Hurley的執教下仍能表現出更大的進步。
Dan Hurley小檔案
姓名：Dan Hurley
年紀：51歲
戰績：執教康乃狄克大學6季，取得141勝58敗（勝率70.9%）
親屬：父親是奈史密斯名人堂教練Bob Hurley Sr.