台灣網美赴澳被當街爆打！澳洲青少年犯罪問題大 1年逾5萬人觸法
台灣網紅艾庭今年5月與友人赴澳洲布里斯本（Brisbane）旅遊，但在布里斯本博物館散步時竟遭當地青少年當街毆打攻擊，造成身體多處傷勢。事實上，澳洲青少年犯罪問題屢見不鮮，澳洲國家兒童事務專員（National Children’s Commissioner）辦公室曾指出，光是去年，就有5萬多名青少年被指控犯罪事件。
國際中心顏得智／綜合報導
擁有三萬多名粉絲的艾庭3日在IG貼出被澳洲青少年毆打的經過，原先只是與友人在布里斯本的博物館散步，沒想到，2個女生青少年開始跟蹤且朝著她們大吼、丟石頭、用歧視亞洲人的字眼大罵，後來甚至動手推人，隨後2名青少年男子更直接上前鬥毆，一行人傷痕累累，前往醫院驗傷並報警。
根據澳洲第7頻道新聞網（7NEWS）報導，布里斯本警方證實有接獲報案，調查還在持續進行，希望有目擊民眾可以提供更多線索給警方。
事實上，澳洲青少年犯罪問題相當氾濫，今年三月，澳洲國家兒童事務專員霍隆斯（Anne Hollonds）為解決青少年犯罪率急遽上升問題，向澳洲聯邦政府提案，建議從小學就開始進行預防犯罪教育。
根據澳洲信使郵報(The Courier Mail)報導，光是去年，就有5萬多名青少年被指控襲擊、暴力侵入住宅，甚至謀殺等罪名，是十年來最大增幅，在前一年度結案的23254起少年法庭案件中，有四分之三的男性罪犯，其中有約93%被判處有罪。
澳洲法律規定，最低刑事責任年齡只有10歲，代表10歲的孩子犯罪就可能受到起訴、審判並入獄服刑，而在去年10月，澳洲首都坎培拉行政區通過一項法律修正案，決議將刑事責任年齡提高至14歲，而這些青少年若犯罪，多會被關押至少年看守所。